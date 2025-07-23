30 секунд, которые могут изменить жизнь: как простой тест выявляет первые сигналы деменции

Деменция – это серьезное заболевание, которое влияет на память, мышление и поведение человека, часто развиваясь незаметно. Выявить ее на ранней стадии чрезвычайно важно, ведь это позволяет вовремя получить поддержку и замедлить прогрессирование симптомов.

Видео дня

Одним из самых простых способов выявления первых признаков является короткий тест, который длится всего 30 секунд. Этот метод помог телеведущей Фионе Филлипс обратить внимание на тревожные изменения в своем состоянии. Больше об этом пишет express.co.

Бывшая ведущая популярного дневного шоу ITV "Loose Women" Фиона Филлипс вспоминает, как еще до установления диагноза болезни Альцгеймера в легкой форме начала замечать странные изменения в своем состоянии. Когда ей было 62 года, медики подтвердили наличие болезни, а в июле 2023 года она открыто сообщила об этом общественности.

В своем признании она вспоминает, что чувствовала "затуманенность в голове" и тревожность – симптомы, которые сначала ошибочно связывала с менопаузой. После подтверждения диагноза стало понятно, что речь идет о наследственной предрасположенности: ее родители и дядя страдали от болезни Альцгеймера. Рассказывая о своей истории, Филлипс стремится привлечь внимание к проблеме и поддержать тех, кто переживает подобное.

"Я стараюсь жить полноценно и сохранять нормальный ритм жизни", – признается она. Несмотря на то, что на сегодня лекарств от болезни Альцгеймера не существует, раннее выявление и поддерживающее лечение способны существенно улучшить повседневную жизнь пациентов.

Ситуация Филлипс ярко демонстрирует важность внимательного отношения к нетипичным симптомам, которые легко можно спутать с признаками других состояний – в частности, гормональных изменений в период менопаузы. Раннее начало болезни Альцгеймера означает, что заболевание развивается до 65 лет.

Простой домашний тест на деменцию, который занимает меньше минуты

Существует несложный тест, который позволяет выявить потенциальные нарушения когнитивной функции еще на раннем этапе. По словам некоторых специалистов, эта методика может оказаться даже точнее стандартных тестов на память. Что нужно? Всего лишь бумага, ручка и секундомер.

В видео на YouTube доктор Эрик Берг демонстрирует этот подход: за 30 секунд нужно нарисовать циферблат с временной отметкой 11:10. Несмотря на кажущуюся простоту задания, оно помогает оценить состояние мышления, пространственного восприятия и памяти.

Чтобы определить, насколько правильно выполнено задание, стоит ответить на шесть вопросов:

Все ли 12 чисел нанесены на циферблат? Размещены ли числа равномерно? Не перепутаны ли цифры? Правильно ли указаны часовая и минутная стрелки? Или обе стрелки направлены в правильные стороны? Успели ли вы завершить рисунок за 30 секунд?

Доктор Берг считает это упражнение "одним из самых точных способов выявления ранних проблем с когнитивной функцией". Некоторые неврологи, по его словам, оценивают эффективность теста даже выше, чем у традиционных методов проверки памяти.

Кроме того, врач обращает внимание на факторы, которые могут влиять на развитие деменции с возрастом. Например, чрезмерное употребление сахара способно вызвать уменьшение объема мозга, в частности – в гиппокампе, который отвечает за сохранение воспоминаний. Также доктор Берг отмечает, что длительный стресс является серьезным риском для развития нарушений мышления.

Что такое деменция?

Ранняя деменция (или молодая деменция) – это заболевание, которое проявляется до 65 лет. Хотя ее обычно связывают с пожилым возрастом, она может развиваться и у молодых людей, хотя и редко.

Общество Альцгеймера сообщает, что на первых этапах симптомы могут быть настолько незначительными, что их легко не заметить. В то же время болезнь в молодом возрасте часто имеет наследственное происхождение и проявляется иначе, чем у пожилых пациентов.

У молодых людей деменция реже начинается с потери памяти. Вместо этого могут возникать проблемы с речью, зрением, координацией движений или поведением. В некоторых случаях симптомы могут включать расстройства двигательной функции, нарушение равновесия или трудности с ориентацией в пространстве.

Основные стадии деменции

Заболевание обычно имеет три основные фазы развития: начальную, среднюю и позднюю. Хотя течение у каждого человека индивидуально, понимание стадий помогает подготовиться к уходу и поддержке.

Начальная (легкая) стадия:

Временные провалы в памяти (например, забытые встречи).

Трудности с подбором слов.

Размещение предметов в неправильном месте.

Сложности с выполнением более сложных задач.

Средняя (умеренная) стадия:

Усиленная спутанность мыслей.

Дезориентация во времени и пространстве.

Проблемы с повседневными действиями (умывание, одевание).

Изменения в настроении и поведении.

Путешествие или блуждание.

Трудности с узнаванием знакомых лиц.

Потребность в регулярном наблюдении.

Поздняя (тяжелая) стадия:

Потеря речевых навыков.

Полная зависимость от посторонней помощи.

Неспособность воспринимать речь и окружающую среду.

Потеря двигательных функций.

Не все люди проходят эти этапы одинаково. У кого-то болезнь прогрессирует медленнее, у кого-то – стремительно. Длительность каждой стадии зависит от индивидуальных особенностей организма.

Ранее OBOZ.UA опубликовал тест, который поможет выявить уровень гнева.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.