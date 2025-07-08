Насколько вы склонны к гневу? Этот популярный тест дает мгновенный ответ

Задумывались ли вы, насколько часто испытываете гнев и как это влияет на вашу жизнь? В интернете стремительно набирает популярность новый тест, который позволяет за несколько минут оценить свой уровень раздражения.

Видео дня

Этот многомерный опросник стал вирусным в TikTok и вызвал большой интерес у пользователей по всему миру. Издание eatthis.com рассказывает, как работает тест, что он измеряет и почему его стоит пройти хотя бы раз.

Этот тест самонаблюдения создан для того, чтобы помочь человеку понять, как он реагирует на повседневные стрессовые ситуации в общении с друзьями, семьей или коллегами. Он позволяет оценить уровень гнева, уровень стресса, а также общее эмоциональное и физическое состояние.

Тест IDR-MAT ("Многомерный тест на гнев") был разработан IDR Labs International по мотивам научных исследований доктора Джудит М. Сигел. Опросник состоит из 38 пунктов, и, по словам разработчиков, демонстрирует высокую надежность. Тест признан эффективным как в научных исследованиях, так и в клинической практике в разных странах.

Но важно помнить: если вы замечаете у себя частые или чрезмерные вспышки гнева, стоит обратиться к специалисту. Постоянный гнев может вызвать серьезные проблемы со здоровьем – от головной боли и проблем с сердцем до нарушений пищеварения и кожных заболеваний.

Процесс прохождения теста предельно прост: вы читаете утверждение и нажимаете кнопку "согласен" или "не согласен". Несмотря на внешнюю легкость, некоторые формулировки заставляют задуматься. Например:

"Я часто сдерживаю злость, но впоследствии жалею об этом"

"Меня раздражает, когда мои усилия остаются незамеченными"

"Иногда я внутренне очень критично отношусь к людям"

После того как вы ответите на все 38 вопросов, система сразу сформирует индивидуальный профиль, который показывает ваш уровень гнева по сравнению со среднестатистическим человеком. Результаты подаются в виде диаграммы по шести ключевым критериям:

Интенсивность гнева – как часто вы испытываете злость, как долго она длится и насколько сильна. Ширина спектра гнева – сколько разных ситуаций могут вызвать у вас гнев. Настороженное восприятие – есть ли у вас тенденция к недоверию, подозрительности и осторожности в отношении других. Внешние проявления гнева – насколько вы склонны открыто показывать злость в сложных ситуациях. Внутреннее накопление гнева – сколько негативных эмоций вы обычно оставляете в себе. Общий уровень гнева – итоговый балл, который позволяет узнать, насколько ваша эмоциональная реакция отличается от средней: "Это делает вас на [количество]% менее склонными к гневу, чем обычный человек".

Тест доступен абсолютно бесплатно, а волна популярности в TikTok только растет. Пользователи не только проходят его, но и делятся результатами со своей аудиторией – именно так и рождаются вирусные тренды.

Ранее OBOZ.UA писал, как депрессия в молодом возрасте влияет на долголетие.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.