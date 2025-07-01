Новые данные: депрессия в молодом возрасте может нанести вред мозгу в старости

Может ли депрессия, пережитая в молодости, повлиять на работу мозга спустя десятилетия? Новые научные данные свидетельствуют: плохое настроение в 20-30 лет может оставить след в когнитивном здоровье в старости.

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Оказывается, связь между депрессией и деменцией гораздо глубже, чем считалось ранее. Издание eatthis.com рассказывает подробно о результатах масштабного исследования, которое проливает свет на эту тревожную тенденцию.

Одно из исследований, опубликованное в журнале Archives of General Psychiatry, продемонстрировало: депрессия в пожилом возрасте повышает вероятность развития деменции на 70%. А как насчет людей, которые имели депрессивные симптомы в молодом возрасте? Может ли это тоже привести к болезни Альцгеймера или другим формам когнитивного расстройства через десятки лет?

Этот вопрос и стал главным в масштабном исследовании, проведенном в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Его результаты оказались очень убедительными. Несмотря на то, что депрессия – сложное и индивидуальное явление, требующее особого подхода, это открытие еще раз доказывает: стоит прилагать усилия, чтобы сохранять позитивный настрой – это может стать инвестицией в здоровье мозга на десятилетия вперед.

Ранние проявления депрессии связаны со снижением когнитивных функций

Авторы исследования пришли к выводу: депрессия, которая возникает в молодые годы, может негативно сказываться на работе мозга независимо от того, проявляется ли она в другие периоды жизни.

Так, у людей, которые имели признаки депрессии в возрасте около 25 лет, уже к 35-летию фиксировалось снижение когнитивных способностей. А с возрастом эти проявления только усиливались: у таких лиц чаще наблюдались серьезные нарушения мышления и памяти к наступлению старости.

Среди 6000 пожилых людей, участвовавших в исследовании, те, кто переживал депрессию в молодости, на 73% чаще сталкивались с нарушением когнитивных функций в поздние годы. Аналогичная закономерность выявлена и среди тех, кто имел депрессивные симптомы в среднем или позднем взрослом возрасте – у них риск снижения функций мозга был на 43% выше.

В результате ученые пришли к выводу: депрессия, которая появляется в начале взрослой жизни, является тревожным сигналом, который может свидетельствовать о высоком риске развития деменции через много лет. В то же время положительное эмоциональное состояние в возрасте от 20 до 30 лет может стать защитным фактором, который снижает вероятность когнитивного упадка в будущем.

Как проводилось исследование?

В исследовании приняли участие около 15 000 человек разного возраста. С помощью сложных статистических моделей учёные определяли, как менялся уровень депрессивных симптомов на протяжении жизни. Участников разделили на три группы: молодые взрослые, люди среднего возраста и пожилые люди.

Дополнительно учитывались факторы, которые могли влиять на результаты: пол, возраст, индекс массы тела, уровень образования, расовая принадлежность, вредные привычки и психоэмоциональное состояние в разные периоды жизни.

Средняя продолжительность наблюдения за участниками составила до 11 лет. В частности, 6000 пожилых людей проходили оценку состояния мозга ежегодно или раз в полгода. В начале их средний возраст составлял 72 года.

Для оценки симптомов депрессии использовали анкету из 10 вопросов. Умеренные или сильные депрессивные состояния были зафиксированы у 13% молодых участников, 26% людей среднего возраста и 34% пожилых. Впоследствии у 1277 человек диагностировали различные формы когнитивных нарушений.

Возможный биологический механизм

Почему депрессия в молодости влияет на мозг в старости? Однозначного ответа нет, однако ученые выдвигают гипотезу: депрессивное состояние вызывает хроническое повышение уровня гормонов стресса, что повреждает способность мозга к запоминанию.

"Существует несколько механизмов, которые могут объяснить, как депрессия повышает риск деменции. В частности, гиперактивность центральной системы ответа на стресс повышает уровень глюкокортикоидов – гормонов стресса, которые разрушают гиппокамп – часть мозга, отвечающую за создание и сохранение новых воспоминаний", – отмечает автор исследования, доктор Вилла Бреновиц.

Депрессия стоит внимания на всех этапах жизни

"Наше исследование показало, что чем сильнее симптомы депрессии, тем ниже уровень когнитивных способностей и тем быстрее происходит их снижение. У людей, которые имели умеренные или выраженные симптомы депрессии в молодости, мы зафиксировали когнитивное снижение уже в течение 10 лет", – объясняет доктор Бреновиц.

Хотя эти выводы требуют дополнительного подтверждения, исследователи убеждены: стоит серьезнее относиться к психологическому состоянию людей, особенно молодых. Ведь депрессия – это не просто эмоциональная усталость, а потенциальный фактор риска серьезных нейродегенеративных изменений.

"Пока мы ждем дальнейших исследований, которые смогут полностью подтвердить эти результаты, уже сейчас стоит регулярно проверять наличие депрессии и своевременно ее лечить", – подчеркивает старший автор исследования, доктор Кристин Яффе.

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