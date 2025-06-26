Колебания сознания и проблемы с движениями: как распознать деменцию с тельцами Леви

Деменция с тельцами Леви – одна из наименее известных, но в то же время серьезных форм нарушения когнитивных функций. Она считается третьей по распространенности после болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, однако ее симптомы часто путают с другими неврологическими расстройствами.

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Этот тип деменции может сопровождаться тремором, проблемами с движением, зрительными галлюцинациями и внезапными изменениями сознания. Психолог и генеральный директор Центра ухода за пациентами с деменцией доктор Келлин Ли рассказала изданию express.co ключевые проявления заболевания и важные сигналы, на которые стоит обратить внимание.

Как сообщает организация Alzheimer's Research UK, примерно у 10-15 из каждой сотни пациентов с деменцией обнаруживают тельца Леви. Это делает её третьей по частоте формой деменции после болезни Альцгеймера и сосудистой. "Меня часто спрашивают о различных видах деменции. Поэтому сегодня я хочу поговорить о деменции с тельцами Леви. Она возникает из-за наличия аномальных белковых образований, которые накапливаются в мозге. Эти белки нарушают нормальную работу мозга: человек начинает забывать вещи, ему трудно выполнять привычные дела, которые раньше не вызывали трудностей. Также меняется поведение, снижается внимание и появляются проблемы с настроением", – отметила доктор Ли.

По словам врача, еще одной характерной особенностью этого вида деменции является так называемая "нечеткость" – человек может выглядеть растерянным или иметь колебания в сознании. Хотя у каждого пациента симптомы проявляются по-разному, часто встречаются зрительные галлюцинации, проблемы с речью и резкие перепады в уровне бдительности.

Отдельно она подчеркнула проявления, похожие на болезнь Паркинсона, которые медики называют "спонтанным паркинсонизмом". Это включает в себя замедленные движения, тремор и мышечную скованность, что значительно затрудняет передвижение и повышает риск падений.

"Да, мы говорим о медленной походке, о том, как человек переставляет ноги. Это влияет на способность передвигаться, нарушается равновесие. Мышцы становятся жесткими, тело – словно деревянное. Из-за этого люди с деменцией с тельцами Леви имеют повышенный риск упасть. У них может наблюдаться тремор, поэтому те, кто раньше занимался рисованием или шитьем, могут уже не иметь возможности это делать – их движения больше не такие точные", – объясняет доктор Ли.

По сравнению с другими формами деменции, потеря памяти при этом типе развивается менее резко, тогда как проблемы с визуальным восприятием и бдительностью часто появляются на начальных этапах.

Несмотря на отсутствие лекарств, которые могли бы полностью вылечить деменцию с тельцами Леви, определенные методы лечения способны облегчить симптомы. Среди них – медикаментозное лечение, когнитивная стимуляция, а также реабилитационные мероприятия.

Если вы заметили тревожные изменения у себя или близких, стоит обратиться к семейному врачу для получения квалифицированной помощи.

Симптомы деменции с тельцами Леви, на которые стоит обратить внимание

Согласно информации Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), проявления могут быть разными, но среди наиболее характерных:

Депрессивные состояния и постоянное чувство тревоги

Замедленность движений, мышечная ригидность, дрожание конечностей и шарканье при ходьбе (признаки, похожие на болезнь Паркинсона)

Резкие колебания между состоянием бодрости и спутанностью сознания – это может меняться в течение минут или часов

Расстройства сна: люди могут разговаривать во сне, видеть яркие сновидения или быть слишком сонными в течение дня

Проблемы с логикой и пониманием ситуаций

Снижение памяти (однако значительная ее потеря может наступить не сразу)

Нарушение зрительного восприятия

Трудности с речью

Галлюцинации – как визуальные, так и слуховые, от приятных до пугающих

Головокружение, внезапная потеря равновесия, падение

Снижение скорости мышления

Изменения в способности к адекватной оценке ситуаций

Дисфагия – затрудненное глотание пищи и жидкости

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