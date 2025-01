Гребля для похудения: тренировка в зале, сжигающая жир

Чтобы похудеть, сочетайте здоровое питание с правильными физическими упражнениями на силу и кардио. Кроме того, добавьте в программу упражнения по гребле, которая станет отличным способом для сжигания жира.

Гребля на гребном тренажере задействует все основные мышцы и позволяет чередовать интенсивность, что улучшает эффективность во время и после силовых тренировок. Как выполнять такую тренировку, рассказали в Eat This, Not That.

Статическое состояние

Эта тренировка идеальна для развития правильной техники гребли, аэробной выносливости и восстановления. Выберите время тренировки (10, 20 или 30 минут) и поддерживайте комфортный темп, который можно выдержать до конца.

На длинные дистанции

Если у вас есть хорошая аэробная подготовка, попробуйте "проплыть" 2000 метров на гребном тренажёре и зафиксируйте время. В последующих тренировках старайтесь улучшить результат. Если вы новичок, начните с 1000 метров или разделите дистанцию на два подхода.

Интервалы

Начинайте интервальные тренировки с более коротких спринтов: попробуйте 5 подходов по 200 метров, отдыхая вдвое дольше времени выполнения спринта. Поддерживайте постоянный темп. Если вы более подготовлены, увеличивайте расстояние до 250 или 300 метров.

Больше интервалов

Эта тренировка развивает анаэробную выносливость. "Проплывите" поочередно 500, 400, 300, 200 и 100 метров, отдыхая 60 секунд между каждой дистанцией. Такой подход позволит улучшить выносливость и скорость.

