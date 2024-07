Греческий или обычный йогурт: в чем разница между двумя похожими продуктами

В поиске здоровой альтернативы многие разделяют на два лагеря: те, кто употребляет обычный йогурт и те, которые считают полезным именно греческий йогурт. Оба эти продукта хотя и классифицируются, как йогурт, однако имеют существенную разницу, в частности греческий йогурт более густой и терпкий вкус, поскольку из него удалена сыворотка, а обычный йогурт имеет жидкую консистенцию и сладкий вкус.

Оба вида йогурта имеют разную консистенцию и питательную ценность. Что следует знать добавляя эти продукты в рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Разница между греческим и обычным йогуртом

Обычный йогурт является хорошим источником белка и кальция, а также легко найти в любом магазине. Греческий йогурт, благодаря процессу процеживания, содержит почти втрое больше белка и имеет более густую консистенцию и более кислый вкус. Однако обычный йогурт содержит больше кальция, что важно для здоровья костей, а также менее густую текстуру, что для некоторых потребителей является решающей причиной избрать именно этот продукт.

Полезный выбор

Греческий йогурт и обычный йогурт представляют собой здоровые варианты для рациона. Если вам нужно больше белка для контроля уровня сахара в крови и ощущение насыщения, греческий йогурт является лучшим выбором. Он хорошо сочетается со свежими фруктами, орехами или гранолой. Однако если вам не нравится кислый вкус, то обычный йогурт также является хорошим вариантом.

Факты, о которых вы могли не знать

Выбирайте обычный йогурт, содержащий только природный сахар, а именно лактозу. Йогурты с небольшим содержанием жира (2-4%) или цельного молока обеспечивают большее насыщение и лучший вкус без значительного увеличения калорий. Попробуйте 2% греческий йогурт со свежими ягодами и измельченными грецкими орехами, чтобы получить питательный перекус.

Вывод

Греческий йогурт более густой и менее сладкий, поскольку из него удалена сыворотка, оставляя в составе больше белка и меньше углеводов. В свою очередь, обычный йогурт содержит больше кальция, поскольку в нем остается сыворотка. Учтите, что оба вида йогурта полезны для организма, особенно если выбирать простые варианты без дополнительных ингредиентов.

