Самая выгодная комбинация: с чем есть йогурт, чтобы извлечь максимальную пользу от продукта

Йогурт - это универсальный продукт, который предоставляет много пользы для вашего организма и прекрасно сочетается с фруктами, орехами и семенами. Он улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и помогает наращивать мышцы.

Кроме того, йогурт может уменьшать воспаление, возникающее после болезней или травм, а также улучшать последствия хронического воспаления, что приводит к таким состояниям, как: диабет, аутоиммунные заболевания и метаболические расстройства. В Eat This, Not That! рассказали, с чем есть и что именно следует добавлять к йогурту, чтобы получать от него больше пользы и вкуса.

По мнению диетолога и автора книг о правильном питании Лорен Менакер, с йогуртом лучше всего сочетаются дикая черника и грецкий орех. В частности, черника является суперпродуктом, богатым антоцианами и флавоноидами, обладающими противовоспалительными свойствами. Такая ягода не содержит добавленного сахара и делает любое блюдо более сытным. Кроме того, дикая ягода обладает большей антиоксидантной силой, чем обычная черника.

Кроме того, по мнению Манакер, грецкие орехи - это единственный орех, богатый жирными кислотами омега-3, растительными белками, клетчаткой, а также витамином Е. Кроме того, эти орехи содержат противовоспалительные витамины и антиоксиданты, такие как фенольные кислоты, дубильные вещества и флавоноиды.

Такие компоненты в составе йогурта, способны помочь уменьшить воспаление в организме, а также обогатить организм питательными веществами, без содержания сахара. Такой йогурт подходит для сбалансированных завтраков, поможет насытить и поддержать энергию до следующего приема пищи.

