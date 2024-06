Что добавить к йогурту, чтобы эффективно сбросить лишний вес

Среди завтраков йогурт выделяется как вкусный и удобный выбор. Вы можете усилить его пользу для похудения с помощью нескольких дополнений. Eatthis рассказал о лучших комбинациях йогуртов для снижения веса.

1. Йогурт и миндаль

Хотя миндаль известен своей калорийностью, его умеренное добавление к богатому белками йогурта может помочь вам в похудении. Исследование, опубликованное в Journal of Research in Medical Sciences, показало, что женщины с ожирением, которые ели 50 граммов миндаля ежедневно в рамках диеты с пониженным содержанием калорий, потеряли больше веса по сравнению с теми, кто не включал его в свой рацион.

2. Йогурт и грецкие орехи

В качестве альтернативы миндалю, попробуйте добавить немного грецких орехов. Исследование, опубликованное в журнале Nutrition Journal, показало, что женщины с избыточным весом и ожирением, которые придерживались низкокалорийной диеты, включавшей грецкие орехи, эффективно теряли вес. Более того, также наблюдалось снижение уровня общего холестерина и "плохого" холестерина ЛПНП, а также снижение артериального систолического давления.

3. Йогурт и овес

Овсянка не только известна своей способностью снижать уровень холестерина, но и может стать отличным дополнением к вашей диете в сочетании с йогуртом. В исследовании, опубликованном в Journal of the American College of Nutrition, участники, которые ели овсянку быстрого приготовления, сообщили о снижении аппетита, уменьшении потребления калорий и повышении чувства сытости.

4. Йогурт и льняное семя

Увеличьте содержание клетчатки и пользу для здоровья сердца в вашем утреннем йогурте с помощью ложки льняных семян. Мета-анализ, опубликованный в Obesity Reviews, проанализировал 45 случайных контролируемых исследований и обнаружил, что употребление льняных семян способствует снижению веса и уменьшению объема талии.

5. Йогурт и грейпфрут

Добавление кусочка грейпфрута в йогурт может иметь значительные преимущества для похудения. Исследование, опубликованное в Journal of Medicinal Food, показало, что взрослые люди с ожирением, употреблявшие свежий грейпфрут или сок как часть своего рациона, потеряли больше веса по сравнению с группой плацебо в течение 12-недельного периода.

