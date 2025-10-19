Грибы как природный антистресс: что стоит знать об этом суперпродукте

Грибы давно считаются универсальным продуктом на кухне, который можно использовать в любых блюдах. Они не только добавляют вкуса, но и приносят пользу организму благодаря витамину D и редким микроэлементам.

Последние исследования показывают, что определённые виды грибов могут помочь уменьшить стресс и поддерживать внутреннее равновесие. Издание eatthis.com рассказывает об их влиянии на здоровье, депрессию и способах включения в рацион.

Лаура Бурак, доктор медицинских наук, отмечает: "Одним из ключевых эффектов грибов является то, что они помогают организму лучше адаптироваться к стрессу и поддерживать гомеостаз – внутренний баланс физических и химических процессов, необходимый для стабильного функционирования организма. Некоторые виды грибов могут помочь вашему организму лучше справляться со стрессом и создавать внутреннее равновесие, чего нам всем так не хватает. Но важно смотреть на общую картину своей жизни, а не полагаться только на один продукт для снижения стресса и улучшения здоровья".

Исследование, опубликованное в Journal of Affective Disorders, показало, что люди, которые регулярно потребляли грибы, такие как белые шампиньоны, шиитаке и портобелло, имели более низкие шансы на развитие депрессии по сравнению с теми, кто их не употреблял.

В исследовании анализировали данные Национального опроса по вопросам здоровья и питания за 2005-2016 годы, в котором приняли участие 24 699 человек. С помощью двух структурированных 24-часовых интервью собирали подробную информацию о потреблении грибов.

Депрессию определяли многомерными логистическими моделями Опросника здоровья пациента, корректируя неожиданные факторы. Среди всех участников 5,9% имели депрессию, а 5,2% регулярно потребляли грибы, которые разделили на три группы. В целом те, кто ел грибы, демонстрировали более низкий уровень депрессии.

Учитывая все преимущества грибов, вполне логично включать их в ежедневный рацион. Существуют различные способы готовить грибы, а также маскировать их в блюдах для тех, кто не любит их вкус.

"Грибы сейчас чрезвычайно популярны в мире еды: в магазинах и в Instagram ежедневно появляются новые продукты, такие как кофе с грибами, кофейные сливки или даже вяленое мясо с грибами. Они имеют мясную текстуру, которая напоминает говядину, поэтому идеально подходят как для вегетарианцев, так и для мясоедов", – рассказывает Бурак.

Бурак добавляет, что грибы быстро готовятся, увеличивают объем и питательность блюд при минимальном количестве калорий, что делает их "выгодным соотношением цены и качества". Они богаты клетчаткой, витаминами группы B (поддерживают энергию), селеном и медью для сердца и общего здоровья.

"В отличие от многих продуктов, которые позиционируют как "здоровые", грибы действительно заслуживают похвалы, ведь они содержат витамины, минералы и мощные антиоксиданты", – подчеркивает Бурак.

Два ключевых антиоксиданта – эрготионеин и глутатион – помогают замедлить старение как внутренне (для мозга и когнитивного здоровья), так и внешне (меньше морщин и улучшение состояния кожи).

