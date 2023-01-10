В Украину после двухлетнего перерыва вернулся грипп: инфекционист Лапий рассказал об опасном штамме, распространяющемся по стране. Видео

В Украине сейчас наблюдается рост заболеваемости вирусом гриппа А типа H1N1, но есть и случаи инфицирования гриппом вируса В. Ситуация опасная, потому что у многих людей нет иммунитета из-за двухлетнего "перерыва" этой болезни. Кроме того, существует угроза твиндемии – одновременного всплеска коронавируса и гриппа.

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Об этом в интервью программе Must know на OBOZREVATEL TV рассказал Федор Лапий – детский инфекционист и глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Эксперт отметил: в зоне повышенного риска находятся дети до 5 лет, лица старше 50-60 лет, люди с хроническими заболеваниями, беременные (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы имеем сейчас подъем заболеваемости гриппом. Он пришел к нам после почти двухлетнего перерыва. Мы, конечно, и о COVID-19 начали немного забывать из-за широкомасштабной агрессии Российской Федерации с 24 февраля", – сказал Лапий.

Он объяснил: если говорить конкретно о гриппе, то украинцы "пропустили" сезоны 2020-2021 и 2021-2022, потому что в это время действовали жесткие коронавирусные ограничения. Поскольку грипп тоже передается от человека к человеку, массовой передачи вируса тогда не было.

Рост заболеваемости начался со второй половины октября-2022. Сейчас случаев еще больше.

Медик сообщил, что фиксируется в основном серотип H1N1 – тот, который называют пандемическим, свиным.

"Особенность этого сезона – это то, что мы два сезона подряд, назовем так, "прогуляли". И у нас есть немалая прослойка тех, кто не болел на этот вирус или другие два сезона подряд... И то, чего мы осторожно боялись – твиндемия", – заявил Лапий.

Эксперт сказал, что угроза твиндемии в холодную пору года наблюдалась и в других странах, не только в Украине. Но у нас ситуацию с лечением COVID-19 и гриппа осложняет война.

Если в стране будет большое количество пациентов, требующих госпитализации, это будет создавать огромную нагрузку на медсистему, которая и так работает в условиях обстрелов, выключений электроэнергии, кадровой нехватки из-за миграции и проч..

Как писал OBOZREVATEL, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха ранее рассказала, что сейчас в Украине циркулирует достаточно опасный сезонный грипп, который проявляет себя "некрасиво", вызывая крайне тяжелые осложнения органов и систем и даже может представлять угрозу для жизни – не только для пожилых людей, но и для детей.

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