Грязные привычки, о которых вы могли не задумываться: что вы делаете не так

Гигиена играет ключевую роль в сохранении нашего здоровья, помогая предотвращать заболевания, избегая потенциально опасных бактерий и других микроорганизмов. Хотя мы ежедневно выполняем ряд рутинных действий, направленных на сохранение чистоты, иногда наши привычки могут расходиться с идеалом гигиены из-за влияния различных факторов, таких как время, удобство или даже халатность.

Важно постоянно совершенствовать свои гигиенические привычки и отдавать себе отчет в их значимости для сохранения общего состояния здоровья. Какие сознательные и бессознательные вещи вы выполняете, нарушая свою гигиену, рассказали в Eat This, Not That !

С телефоном даже в туалете

У многих привычка концентрировать свое внимание на чем-то сидя в туалете. Обычно речь идет о мобильных телефонах, которые заставляют многих проводить много времени в интернете или играя в игры. Однако, при этом существует риск собрать гаджетом в разы больше микробов, чем даже находящийся под ободком вашего унитаза. Исследовательский проект в Великобритании и недавнее исследование в США показали, что большинство проверенных телефонов содержали бактерии, среди которых были и потенциально проблемные, что напоминает о необходимости соблюдения гигиенических правил, в частности, избегания контакта телефона с туалетными помещениями.

Используете ватные палочки

Очистка ушной серы может привести к более серьезным проблемам, чем пользы. Согласно исследованиям от Американской академии отоларингологии, попытки удалить серу с помощью ватных палочек или других предметов могут привести к временному или даже постоянному повреждению барабанной перепонки и слухового канала.

Пренебрегаете маникюром

Частое мытье рук важно, но также необходимо уделять внимание и ногтям, поскольку грязные ногти могут стать источником инфекций. Доктор медицинских наук Эстебан Косак отмечает, что возрастающий риск поражения инфекциями связан именно с халатностью в уходе за ногтями. Кроме того, ваши необработанные инструменты могут содержать споры грибков, которые способны повторно заразить вас и других людей.

Зубная щетка у туалета

Поставив зубную щетку подальше от туалета, вы избежите риска перекрестного заражения, поскольку каждый слив туалета выбрасывает в воздух микроскопические частицы. Хотя нет официальных доказательств проблем со здоровьем из-за такого заражения, безопаснее брать зубную щетку из дальних мест.

Ежедневное мытье головы

Частое использование шампуня каждый раз во время душа может высушивать кожу головы, избавляя волосы от природных жиров, необходимых для здоровья и блеска. Кожа головы самостоятельно производит природные жиры, однако главная цель шампуня – это избавление волос от грязи и избыточного жира. Поэтому слишком частое мытье может привести к сухости и уменьшить здоровый блеск волос.

