Пока человечество устало обсуждает очередные волны гриппа, COVID и TikTok-диагностику "по глазам", в новостях снова всплыл хантавирус. И нет, это не сюжет нового сериала Netflix об апокалипсисе. Это реальная вирусная инфекция, которую переносят грызуны. Чаще всего – мыши и крысы. Те самые, которые годами жили в сарае, а теперь вдруг решили "залететь в медиа".

Последние случаи инфекции активно обсуждают в Северной Америке и Европе после серии заражений на круизном судне. Есть и летальные случаи.

И здесь важно сразу сказать главное: это не новый COVID. Массового неконтролируемого распространения медики пока не прогнозируют. Но проблема в другом – хантавирус очень коварный. Сначала он маскируется под банальную простуду, а потом может резко "ударить" по легким или почкам.

Что такое хантавирус простыми словами

Хантавирус – это группа вирусов, которые живут в грызунах. Для самих мышей это почти "сожительство без драмы". А вот для человека контакт с зараженными выделениями может закончиться реанимацией.

Основной механизм заражения:

человек вдыхает пыль с частицами мочи или кала грызунов;

у некоторых штаммов возможна очень редкая передача между людьми;

реже заражение происходит через грязные руки, пищу или поврежденную кожу.

То есть классический сценарий выглядит так: вы открыли старый гараж, сарай или дачу после зимы, взяли веник и начали героически подметать пыль. И именно в этот момент вирус получает VIP-билет в ваши легкие.

Что происходит в организме

После попадания в организм вирус проникает в клетки сосудов. Далее запускается воспаление. Сосуды становятся более "дырявыми", жидкость начинает выходить туда, где ей не место.

В результате:

в легких накапливается жидкость;

человеку становится трудно дышать;

могут страдать почки;

падает давление.

Организм буквально начинает "течь изнутри" на уровне микрососудов. И именно это делает хантавирус опасным.

В некоторых случаях состояние ухудшается очень быстро – буквально за 24–48 часов.

Симптомы: когда это уже не "просто продуло"

Инкубационный период может длиться от 1 до 6 недель.

Первые симптомы очень похожи на грипп:

сильная головная боль;

высокая температура;

боль в спине и ногах;

ломота в мышцах;

рвота;

слабость;

тошнота.

А затем начинается:

одышка;

сухой кашель;

резкое ухудшение состояния;

ощущение нехватки воздуха.

В тяжелых случаях может развиваться hantavirus pulmonary syndrome – тяжелое поражение легких с высокой смертностью.

И вот здесь важный момент: если после уборки старого помещения или контакта с грызунами через несколько дней или недель появились температура и проблемы с дыханием – это уже не история про "чай с малиной".

Как лечат хантавирус

Плохая новость: специфической "волшебной таблетки" от хантавируса пока нет.

Лечение преимущественно поддерживающее:

кислород;

инфузии;

интенсивная терапия;

искусственная вентиляция легких;

при поражении почек может понадобиться гемодиализ.

Чем раньше человек попадает к врачам, тем выше шансы избежать тяжелых осложнений.

И здесь классическая проблема современной медицины: пациент до последнего думает, что "само пройдет". А потом скорая, реанимация и очень дорогой "билет" за лечение.

Как реально защититься

Профилактика здесь работает значительно лучше лечения.

Основные правила:

не контактировать с грызунами;

использовать перчатки и маску;

не подметать сухую пыль в старых помещениях;

перед уборкой смачивать поверхности дезраствором.

CDC отдельно подчеркивает: никогда не пылесосьте мышиный помет в сухом виде. Именно так вирус лучше всего попадает в воздух.

Хантавирус не является массовой инфекцией уровня гриппа или COVID-19, но именно в этом и его коварство. Большинство людей даже не задумываются, что обычная уборка старого гаража, дачи или подвала может закончиться не насморком и чаем с лимоном, а госпитализацией в отделение интенсивной терапии.

Мыши и крысы в реальной жизни – потенциальные переносчики опасных вирусов и бактерий. И проблема не только в самих грызунах, а в нашей типичной человеческой привычке все недооценивать.

Главный вывод здесь максимально простой и даже немного ироничный: современная медицина может запускать роботизированные операции и клеточную терапию, но банальные перчатки, респиратор и здравый смысл во время уборки до сих пор спасают жизни не хуже дорогих препаратов.