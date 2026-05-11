ВЫЯСНЯЮТСЯ МЕХАНИЗМЫ ПОЛЕЗНЫХ ЭФФЕКТОВ КОФЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире. Его влияние на здоровье подобно тому, что наблюдается среди вегетарианцев и других групп населения из "голубых зон", которые имеют более низкие показатели смертности и заболеваемости возрастными болезнями.

Хотя кофе готовят из разных сортов кофейных бобов, а процессы обжарки, помола и экстракции варьируются, есть данные популяционных исследований, которые показывают, что люди, которые пьют кофе, живут дольше. Более того, они имеют более низкий риск развития ряда возрастных заболеваний, в частности метаболических нарушений, некоторых видов рака, болезни Паркинсона, деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.

Новое исследование ученых из американского Texas A&M University, результаты которого были опубликованы в журнале Nutrients, дает новые подсказки относительно того, почему люди, которые пьют кофе, обычно живут дольше и реже имеют хронические заболевания. Полученные данные свидетельствуют о том, что сваренный кофе содержит соединения, которые взаимодействуют в нашем организме с одним из малоизученных клеточных рецепторов, потенциально влияя на воспалительные процессы, старение и процессы, ассоциированные с онкологическими заболеваниями.

В своем исследовании авторы сосредоточились на NR4A1 – рецепторе, который реагирует на соединения, поступающие с пищей (его также называют нутриентным сенсором), и играет важную роль в поддержании здоровья во время старения организма. Он активируется при воспалении и повреждении клеток, а предварительные исследования свидетельствуют, что он также участвует в защите тканей. Проведя серию биохимических экспериментов, исследователи обнаружили, что сваренный кофе – а именно некоторые его ключевые химические компоненты – может связываться с NR4A1.

Среди идентифицированных соединений были полифенолы (кофейная, хлорогеновая и феруловая кислоты), а также дитерпены (кахвеол и кафестол). Исследователи предполагают, что по крайней мере часть пользы потребления кофе для здоровья может быть связана со связыванием и активацией этого рецептора.

В экспериментах на линиях раковых клеток экстракты кофе и некоторые из этих соединений замедляли рост клеток. Когда ученые снижали уровень NR4A1 в клетках, этот эффект уменьшался. Это свидетельствует о том, что рецептор способствует биологической активности кофе. Исследователи также обнаружили, что многие из этих соединений действуют как так называемые обратные агонисты, ослабляя активность NR4A1 таким образом, что это может влиять на сигналы, связанные с ростом опухолей.

Сваренный кофе содержит более 1000 химических веществ, многие из которых обладают антиоксидантными или противовоспалительными свойствами. И как заметили исследователи, его компоненты действовали по-разному. Кофеин, который часто считают основным ингредиентом кофе, демонстрировал более вариабельное и относительно слабое влияние на рецептор NR4A1 по сравнению с полифенолами. Эти выводы подкрепляют мысль, что польза кофе может заключаться не столько в самом кофеине, сколько в сложной смеси биоактивных соединений. Это объясняет, почему как обычный, так и бескофеиновый кофе ассоциируются с подобными преимуществами для здоровья в крупных популяционных исследованиях.