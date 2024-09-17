Химические вещества, содержащиеся в газировке: на что стоит обратить внимание

Исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации исследования рака, показало, что повышение употребления безалкогольных напитков является риском развития рака поджелудочной железы. Выпивая стандартную банку газировки, вы фактически потребляете 39 граммов сахара – это не самое лучшее для вашей фигуры.

Если вы выбираете варианты без сахара, помните: исследование в журнале Stroke выявило связь между употреблением искусственно подслащенных напитков и повышенным риском инсульта и деменции. Больше об этом пишет издание eatthis.com.

Ниже идет речь о всех опасных химических веществах, которые могут быть спрятаны на этикетках ваших любимых напитков.

Карамельный цвет

Карамельный цвет, добавляемый к темным газированным напиткам, может выглядеть невинно благодаря одобрению FDA. Но когда Международное агентство по исследованию рака включает его в список канцерогенов, следует задуматься. Индивидуальная токсикологическая программа, представленная в карамельном цвете, имеет злокачественные и доброкачественные вызовы у крыс.

Бифенол-А (BPA)

Это химическое вещество содержится не только в пластиковых бутылках для воды, но и во внутренней обработке алюминиевых банок. BPA имитирует эстроген в организме и может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как снижение количества сперматозоидов и повышенный риск рака репродуктивных органов.

Бромированное растительное масло

Бромирование растительного масла может вызвать проблемы с кожей и нервной системой. Неудивительно, что это вещество запрещено в Европе и Японии.

Желтый-5

Этот краситель может вызвать специальные реакции у людей с астмой или непереносимостью аспирина.

Фосфорная кислота

Без фосфорной кислоты газировка быстро портится и теряет свой характерный вкус. Однако, эта сильная кислота может повредить зубы при ежедневном потреблении.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что диеты с высоким содержанием фруктозы могут замедлить работу мозга и способствовать ожирению.

Аспартом

Этот искусственный подсластитель может быть небезопасен для здоровья. Исследования показывают, что аспартам превращается в токсичные вещества в организме и может отрицательно влиять на нейроны.

Сукралоза

Хотя сукралоза менее необеспеченная по сравнению с другими искусственными подсластителями, лучше избегать всех видов подсластителей из-за их возможного влияния на аппетит.

Ацесульфам калия

Это содержание имеет сходные свойства аспартама и связывается с проблемами мочевыводящих путей.

Сахарин

Исследования Пердью и Национального института здоровья показали, что крысы, которых кормили продуктами, богатыми сахарином, набирали больше веса по сравнению с крысами, которые ели настоящий сахар.

Гексаметафосфат натрия

Это вещество может отрицательно влиять на почки и вызывать раздражение кожи.

Бензоат натрия

Хотя сам по себе бензоат натрия не опасен, он может превращаться в бензол – канцероген – в присутствии аскорбиновой кислоты. Скорость образования бензола увеличивается под действием тепла, света и срока хранения, поэтому храните напитки в холодильнике.

Лимонная кислота

Компонент добавляется для усиления вкуса газированных напитков, но исследования связывают с эрозией зубов.

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