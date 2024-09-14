Воздействие вина на организм: плюсы и минусы для вашего кишечника
Вино, особенно красное, часто упоминается в контексте его положительного влияния на здоровье. Помимо традиционного улучшения состояния сердечно-сосудистой системы и снижения уровня холестерина, этот напиток может способствовать замедлению прогрессирования некоторых заболеваний, таких как эндометриоз у женщин.
В то же время, стоит не забывать, что вино, как и любой другой алкоголь, имеет определенные риски. Издание eatthis.com рассказывает, как вино влияет на здоровье нашего кишечника.
Исследования по этому вопросу дали разные результаты: некоторые показывают положительное влияние вина на пищеварение, а другие указывают на возможные негативные последствия. Итак, рассмотрим несколько необычных побочных эффектов, которые вино может иметь на ваш желудочно-кишечный тракт.
Вино может способствовать воспалению
Красное вино способно приносить значительную пользу для вашего здоровья, особенно для пищеварительной системы. Однако избыток добавленного сахара в некоторых винах может вызвать противоположный эффект. Превышение сахара в напитках приводит к нарушению пищеварения и повышает риск воспалительных процессов в кишечнике.
Диетолог Хизер Хэнкс отмечает: "Важно выбирать вина без добавленного сахара. Многие дешевые вина имеют избыток сахара, что может вызвать воспаление и ухудшить пищеварение, особенно при наличии аутоиммунных заболеваний".
Вино способствует разнообразию микрофлоры
Микробиом – это совокупность разных микроорганизмов, населяющих наше тело, играя значительную роль в поддержании здоровья. Хотя у нас есть как "плохие" микробы, так и "хорошие", такие как пробиотики, поддержка разнообразия микрофлоры является ключевой для здорового кишечника.
Исследование Королевского колледжа Лондона показало, что люди, регулярно потребляющие красное вино, имеют значительно более богатую микрофлору по сравнению с теми, кто этого не делает. Ученые предполагают, что содержащиеся в вине полифенолы способствуют поддержанию разнообразия полезных бактерий.
Может снизить риск ожирения и плохого холестерина.
Хотя некоторые сорта красного и белого вина содержат значительное количество сахара, что может привести к увеличению веса, правильно выбранное красное вино может, наоборот, снизить риск ожирения.
"Употребляющие красное вино имеют меньшие шансы на развитие ожирения и сердечных заболеваний благодаря положительному влиянию на кишечные бактерии", - комментирует Хэнкс.
Может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.
Алкоголь, в том числе вино, может вызвать такое состояние, как синдром негерметичного кишечника, проявляющийся в повышенной проницаемости стенок кишечника. Это может привести к нарушению баланса кишечных бактерий и привести к раздражению.
"Употребление алкоголя может увеличить проницаемость кишечной оболочки и вызвать воспаление, иногда проявляющееся болью в суставах", - отмечает диетолог Бонни Флемингтон.
Может вызвать чрезмерный рост бактерий
Несмотря на некоторые преимущества вина, даже один бокал в день для женщин и два для мужчин могут привести к чрезмерному росту бактерий в тонком кишечнике. Это состояние может вызвать вздутие, газы, боль и другие проблемы пищеварения.
Доктор Мелани Келлер, эксперт по здоровью, добавляет: "Хотя коммерческие вина фильтруют большинство бактерий, сахар и полифенолы могут способствовать чрезмерному размножению бактерий в тонком кишечнике".
Может вызвать тошноту
Чрезмерное употребление вина, как и любого другого алкоголя, часто приводит к тошноте и рвоте, являющейся защитной реакцией организма на токсины. Постоянная рвота может вызвать более серьезные проблемы, в частности, воспаление желудка, кислотный рефлюкс или повреждение пищевода.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему не стоит пить кофе со льдом.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.