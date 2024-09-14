Воздействие вина на организм: плюсы и минусы для вашего кишечника

Вино, особенно красное, часто упоминается в контексте его положительного влияния на здоровье. Помимо традиционного улучшения состояния сердечно-сосудистой системы и снижения уровня холестерина, этот напиток может способствовать замедлению прогрессирования некоторых заболеваний, таких как эндометриоз у женщин.

В то же время, стоит не забывать, что вино, как и любой другой алкоголь, имеет определенные риски. Издание eatthis.com рассказывает, как вино влияет на здоровье нашего кишечника.

Исследования по этому вопросу дали разные результаты: некоторые показывают положительное влияние вина на пищеварение, а другие указывают на возможные негативные последствия. Итак, рассмотрим несколько необычных побочных эффектов, которые вино может иметь на ваш желудочно-кишечный тракт.

Вино может способствовать воспалению

Красное вино способно приносить значительную пользу для вашего здоровья, особенно для пищеварительной системы. Однако избыток добавленного сахара в некоторых винах может вызвать противоположный эффект. Превышение сахара в напитках приводит к нарушению пищеварения и повышает риск воспалительных процессов в кишечнике.

Диетолог Хизер Хэнкс отмечает: "Важно выбирать вина без добавленного сахара. Многие дешевые вина имеют избыток сахара, что может вызвать воспаление и ухудшить пищеварение, особенно при наличии аутоиммунных заболеваний".

Вино способствует разнообразию микрофлоры

Микробиом – это совокупность разных микроорганизмов, населяющих наше тело, играя значительную роль в поддержании здоровья. Хотя у нас есть как "плохие" микробы, так и "хорошие", такие как пробиотики, поддержка разнообразия микрофлоры является ключевой для здорового кишечника.

Исследование Королевского колледжа Лондона показало, что люди, регулярно потребляющие красное вино, имеют значительно более богатую микрофлору по сравнению с теми, кто этого не делает. Ученые предполагают, что содержащиеся в вине полифенолы способствуют поддержанию разнообразия полезных бактерий.

Может снизить риск ожирения и плохого холестерина.

Хотя некоторые сорта красного и белого вина содержат значительное количество сахара, что может привести к увеличению веса, правильно выбранное красное вино может, наоборот, снизить риск ожирения.

"Употребляющие красное вино имеют меньшие шансы на развитие ожирения и сердечных заболеваний благодаря положительному влиянию на кишечные бактерии", - комментирует Хэнкс.

Может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.

Алкоголь, в том числе вино, может вызвать такое состояние, как синдром негерметичного кишечника, проявляющийся в повышенной проницаемости стенок кишечника. Это может привести к нарушению баланса кишечных бактерий и привести к раздражению.

"Употребление алкоголя может увеличить проницаемость кишечной оболочки и вызвать воспаление, иногда проявляющееся болью в суставах", - отмечает диетолог Бонни Флемингтон.

Может вызвать чрезмерный рост бактерий

Несмотря на некоторые преимущества вина, даже один бокал в день для женщин и два для мужчин могут привести к чрезмерному росту бактерий в тонком кишечнике. Это состояние может вызвать вздутие, газы, боль и другие проблемы пищеварения.

Доктор Мелани Келлер, эксперт по здоровью, добавляет: "Хотя коммерческие вина фильтруют большинство бактерий, сахар и полифенолы могут способствовать чрезмерному размножению бактерий в тонком кишечнике".

Может вызвать тошноту

Чрезмерное употребление вина, как и любого другого алкоголя, часто приводит к тошноте и рвоте, являющейся защитной реакцией организма на токсины. Постоянная рвота может вызвать более серьезные проблемы, в частности, воспаление желудка, кислотный рефлюкс или повреждение пищевода.

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