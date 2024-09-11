Худший способ приготовления кофе: что говорит диетолог

Многие из нас начинают свой день с чашки кофе. Кофеин может поднять ваш уровень энергии, но если выбрать один из самых вредных кофейных напитков, вместо пользы вы получите огромное количество калорий, насыщенных жиров и сахара.

Это может быть вкусно, но определенно не полезно для вашей фигуры. Издание eatthis.com пообщалось с диетологом Эми Шапиро, чтобы понять, почему напиток, обладающий множеством полезных свойств, может стать таким вредным.

Шапиро объяснила, что наиболее нездоровым вариантом является смешанный кофе со льдом.

"Хотя культура кофе стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, ее можно превратить в нечто очень вредное, когда вместо полезного кофе, богатого антиоксидантами, вы получаете десерт в стакане. Напитки, содержащие сиропы, добавки типа печенья, шоколадной стружки, карамельного соуса и взбитых сливок могут смаковать отлично, но это больше десерт, чем кофе", – объясняет Шапиро.

Кроме того, эти напитки часто напоминают составляющие мороженого, Шапиро подчеркивает высокое содержание сахара, который сближает их с десертами.

"Некоторые из этих напитков могут содержать до 70 грамм сахара – это примерно 17,5 чайных ложек в одной порции, что превышает нашу суточную норму на 11 ложек", – отмечает она.

Для сравнения, большой горячий фадж-сандей содержит 73 г сахара – почти такое же количество, как в указанных кофейных напитках.

"Регулярное употребление кофе в такой форме может повлечь за собой увеличение веса, диабет, сердечные заболевания, гормональные нарушения, кариес и даже бессонницу", - предостерегает Шапиро.

Признаки того, что ваш кофейный напиток может быть нездоровым, кроются в его описании. Если вы видите слова типа "карамельный соус", "взбитые сливки" или "замороженный кофе", будьте осторожны. И если в описании есть только намек на кофе, стоит задуматься.

Шапиро отмечает, что средний напиток часто содержит около 70 г сахара, а некоторые варианты кофе со льдом могут иметь даже больше.

Ниже приведены четыре худших кофейных напитка со льдом популярных сетей. Избегайте этих заказов для поддержания здоровья.

Dunkin' Butter Pecan Swirl Frozen Coffee с нежирным молоком

Большой замороженный кофейный напиток Dunkin' Butter Pecan Swirl с нежирным молоком содержит 185 г сахара, 168 из которых – добавлены сахара. Даже небольшой напиток все равно остается вредным, содержа 98 грамм сахара и 89 грамм добавленного – это 178% от вашей рекомендованной суточной нормы. Большой фирменный латте Dunkin' Caramel Craze со льдом и цельным молоком содержит 74 грамма сахара!

McDonald's Caramel Frappе

Еще одним примером является McDonald's, где большой карамельный фрапе содержит 670 калорий, 17 г насыщенных жиров (86% от дневной нормы) и 89 г сахара.

Starbucks Java Chip Frappuccino

Starbucks, известный своим Frappuccino, также предлагает напитки с высоким содержанием сахара. Venti Java Chip Frappuccino содержит 80 г сахара и 500 калорий.

Panera Frozen Caramel Cold Brew

Panera также не избежала этой тенденции. Их Frozen Caramel Cold Brew содержит 60 граммов сахара.

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