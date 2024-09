Хлеб, разрушающий тело: чего следует избегать в рационе

Выбор хлеба в магазине может быть сложным, поскольку он должен не только быть приятным на вкус, но и не навредить ни здоровью, ни фигуре. Чтобы не ошибиться, выбирайте хлеб из цельного зерна, поскольку очищенное зерно, что в белом хлебе, может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже смертности.

На самом деле, несмотря на популярность диет с низким содержанием углеводов, хлеб из цельного зерна имеет больше преимуществ для вашего организма и может быть полезным для здоровья. Почему важно выбирать хлеб, богатый клетчаткой и полезными питательными веществами, рассказали в Eat This, Not That.

Влияние очищенных злаков на тело

В исследовании, которое было опубликовано в Британском медицинском журнале (BMJ) доказано, что ежедневное потребление почти 350 граммов очищенного зерна повышает риск общей смертности и серьезных сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышенного артериального давления. Учтите, что очищенное зерно содержится в белом хлебе, макаронах, рисе и хлопьях, где удалены основные части злаков, такие как отруби и зародыши. Однако, выбор аналогичных цельнозерновых продуктов может снизить эти риски.

Как следует употреблять хлеб

Вам не стоит отказываться от хлеба в рационе, поскольку достаточно просто заменить белый хлеб на цельнозерновые аналоги. Для этого следует проверить содержание клетчатки, покупая хлеб с 3-5 граммами клетчатки на кусочек, что свидетельствует о наличии цельных зерен.

Помните, что хотя иногда есть белый хлеб можно, однако регулярное потребление хлеба с высоким содержанием клетчатки снижает риск заболеваний. Поэтому вы все еще можете наслаждаться поджаренными бутербродами, выбирая цельнозерновые продукты.

