Хочется пить: какие продукты вызывают сильное обезвоживание

В летний сезон человеку грозит обезвоживание. Это особенно опасно при существенном повышении температуры воздуха.

Но это не единственная причина, ведь это также может произойти, если вы едите определенную пищу, которая оказывает мочегонное действие, то есть помогает организму избавиться от жидкости. Чтобы обеспечить надлежащее увлажнение, будьте осторожны с этой едой и напитками, пишет издание Eat This Not That.

Газировка

Во время сильной жары следует употреблять простую воду, однако избегать газировки, ведь согласно исследованиям, сахар в безалкогольных напитках (особенно диетических) может иметь гипернатриемический эффект на организм. Простыми словами это значит, что он практически извлекает воду из ваших тканей и истощает ваше тело. Кроме того, кофеин в газированных напитках действует как легкое мочегонное средство и заставляет вас чаще бегать в туалет. Не забывайте, что употребление охлажденных газированных напитков может произвести ложное впечатление, что они увлажняют, хотя на самом деле они лишают вас H2O.

Фруктовый сок

Следует знать о том, что фруктовые соки (обычно содержащие много пустых калорий) могут способствовать обезвоживанию. Не забывайте, что соки и фруктовые напитки также содержат много углеводов, которые могут расстроить желудок и усилить симптомы обезвоживания.

Кокосовая вода

Надо с осторожностью относиться к такой воде, ведь она содержит добавленный сахар, дренирующий H2O, но исследования также показали, что кокосовая вода менее увлажняет, чем обычная. Научно установлено, что кокосовая вода не столько увлажняет, сколько вода во время тренировок. Исследование также показывает, что из-за горького вкуса кокосовой воды люди менее склонны пить ее после тренировки, чем чистую воду.

Кофе

В то же время следует помнить о том, что чрезмерное употребление кофеина может создать риск обезвоживания. Известно, что кофеин обладает хорошо известным мочегонным эффектом и может подавлять реабсорбцию натрия. Специалисты советуют ограничить потребление до 400 мг кофеина в день и избегать использования сахара или искусственных подсластителей.

"Детокс чай"

Несмотря на то, что чай содержит большое количество укрепляющих здоровье полифенолов и антиоксидантов, при употреблении детоксикационных сортов надо быть осторожным. Они ведь могут обезвоживать организм и представляют определенный риск для здоровья. Ведь многие из них содержат листья сенны, обладающие слабительным действием. Если вы хотите употреблять эти чаи, чтобы помочь вам похудеть, посоветуйтесь со своим врачом или диетологом.

Энергетические напитки

Если вы хотите подзарядить себя энергетическими напитками, следует быть осторожным, ведь они часто приносят больше вреда, чем пользы, ведь энергетические напитки обладают эффектом "кражи жидкости". Согласно результатам проведенных исследований, энергетики могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, если использовать их во время тренировки.

Алкоголь

Общеизвестно, что алкоголь выступает как природное мочегонное средство, заставляющее организм выжимать воду из клеток. К примеру, несколько стаканов пива на улице в жаркий летний день, обезвожит вас еще быстрее. Чтобы избежать обезвоживания, обязательно пейте воду между употреблением алкогольных напитков.

Спаржа

Диетологи утверждают, что употребление спаржи заставляет вас мочиться чаще. Ведь аминокислота в спарже под названием аспаргин может вызвать выделение воды из организма. Просто урегулируйте потребление этого продукта, в конце концов, это отличный источник клетчатки и антиоксидантов. Однако если вы страдаете камнями в почках, рекомендуется избегать этого продукта.

Артишоки

Это традиционный продукт, который используется как лекарственное растение из-за его мочегонных и пищеварительных свойств. Этот овощ оказывает мочегонное действие как на животных, так и на людей. На самом деле было доказано, что овощи обладают многочисленными преимуществами, включая профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и детоксикацию печени.

Свекла

Свекла есть среди тех продуктов, которые проявляют свое мочегонное свойство. Хотя употребление их в умеренных количествах, скорее всего, не оставит вас обезвоженным, эти овощи помогают промыть печень. Они также содержат много калия, помогающего выводить жидкость из организма.

Блюда с высоким содержанием белка

Не следует забывать, что употребление пищи с высоким содержанием белка может привести к обезвоживанию. Согласно результатам исследований, при потреблении наибольшего количества белка функция почек становилась ненормальной, но когда при сокращении потребления белка функция почек нормализовалась. Поэтому необходимо увеличить потребление воды, когда вы увеличиваете потребление белка.

Вяленое мясо

При употреблении вяленого мяса вы рискуете обезвоживать организм, потому что оно насыщено солью и сахаром, которые высасывают воду из вашего тела. Если вы хотите ограничить потребление натрия, исключите из рациона вяленое мясо и придерживайтесь вместо этого нежирного мяса, выращенного на травах.

Соевый соус

Эта популярная приправа для суши содержит много натрия на каждую порцию, поэтому вы можете легко достичь ежедневной нормы соли, используя только соевый соус. Ведь чрезмерное потребление соли не только приводит к обезвоживанию, но и повышает риск развития АД.

Жареные блюда

Несмотря на привязанность к этому вкусу, следует ограничить потребление жареной пищи. Ведь она есть скрытый источник соли, и когда вы сочетаете ее со сладкими приправами, она превращается в сильный дуэт для обезвоживания. Поэтому убедитесь, что у вас под рукой немного воды, если вы планируете побаловать себя картофелем фри или куриными наггетсами.

Соленые закуски

Существенному обезвоживанию способствует употребление картофельных чипсов, попкорна или соленых кренделей. Ведь чем соленее закуски, тем больше вы будете испытывать жажду. Вместо того чтобы искать соленые закуски, замените их овощами и хумусом.

Замороженные обеды

Специалисты установили, что около 75 процентов натрия в среднестатистическом рационе американцев поступает из обработанной пищи. Замороженные обеды являются одними из самых плохих источников этого компонента. Лучше всего просто держаться подальше от них (или знать, какие из лучших замороженных продуктов не так уж вредны для вас).

