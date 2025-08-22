Ходьба или бег трусцой после 50: что выбрать для здоровья и долголетия

После 50 лет особенно важно оставаться физически активными, ведь именно движение помогает поддерживать здоровье, силу и независимость. Чаще всего в этом возрасте люди выбирают простые и доступные формы кардионагрузки – ходьбу или бег трусцой.

Оба варианта имеют свои преимущества, однако отличаются по уровню интенсивности и воздействием на организм. Так что же лучше для здоровья после пятидесяти – медленные прогулки или энергичные пробежки? Ответ знает eatthis.com.

Почему ходьба и бег трусцой так популярны?

Эти виды активности остаются одними из самых распространенных. По данным Statista, в США более 115 миллионов человек регулярно занимаются ходьбой как физической активностью, а более 60 миллионов предпочитают бег.

Преимущество обоих занятий в их доступности: можно тренироваться в одиночку, в компании или даже присоединиться к клубу. Если есть беговая дорожка, погодные условия также не помешают. Поэтому нет причин отказываться от ежедневных прогулок или пробежек, ведь они значительно улучшают общее состояние здоровья.

Польза для сердца, кровообращения и мышц

И ходьба, и бег трусцой одинаково хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему и физическую форму после 50 лет.

Доктор медицинских наук и тренер Майк Бол подчеркивает: "Оба вида активности повышают частоту сердечных сокращений, улучшают кровообращение, а также укрепляют мышцы и кости".

Итак, самой эффективной будет именно та форма тренировок, которую вы готовы выполнять постоянно.

Бег или ходьба: в чем разница?

Бег трусцой сжигает больше калорий за тот же промежуток времени, чем прогулка, а также обеспечивает более интенсивную нагрузку на сердце и легкие. Однако ходьба имеет другие преимущества, особенно для тех, кто страдает болью в суставах.

"Это упражнения с меньшей нагрузкой. Они подходят людям с проблемами опорно-двигательного аппарата и обычно связаны с более низким риском травм", – объясняет Бол.

Кроме того, для прогулки не нужна специальная форма или обувь, а общение с другом во время ходьбы делает занятия еще и социально приятным. Бегать и одновременно поддерживать разговор значительно сложнее.

Какие риски существуют?

Несмотря на пользу, оба вида кардиотренировок могут представлять опасность. Вероятны падения, растяжения или проблемы вроде плантарного фасциита или боли в голенях. Чаще всего это случается из-за перегрузки, неправильной техники или неподходящей обуви.

Доктор Бол предостерегает: "Бег трусцой может оказаться тяжелее для организма, чем обычная ходьба, особенно если есть проблемы с суставами, ведь это нагрузка с большей интенсивностью. Всегда нужно придерживаться собственных возможностей. Если вы ранее не практиковали эти виды активности или имеете хронические заболевания, стоит внимательно следить за своим состоянием и избегать перенапряжения".

