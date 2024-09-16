Ходьба как тренировка: почему быстрые прогулки улучшают здоровье и долголетие

Если вы следите за своим здоровьем и интересуетесь новыми тенденциями в фитнесе, знаете, что сейчас в моде высокоинтенсивные интервальные тренировки. Они заключаются в максимальной эффективности: короткие интервалы спринта, молниеносные 5-минутные упражнения и занятия в стиле Peloton, где вы прилагаете максимум усилий за короткое время, чтобы повысить пульс.

Однако, несмотря на растущую популярность интенсивных занятий, ходьба остается наиболее распространенным видом физической активности в мире. О преимуществах активной ходьбы пишет издание eatthis.com.

Для тех, кто занимается спортом регулярно, существует один простой прием, который применим к обычным прогулкам: использовать принцип высокоинтенсивных тренировок во время ходьбы. Это поможет значительно повысить эффективность ваших прогулок и, согласно большому исследованию, даже снизить риск смертности.

Почему быстрая ходьба лучше неторопливой прогулки?

Ученые из Кембриджского университета опубликовали исследование, охватывавшее более 90 тысяч человек, носивших фитнес-трекеры в течение двух лет. Их выводы, опубликованные в журнале The Lancet Global Health, показали четкую связь между интенсивностью физической активности и риском смертности.

Результаты показали, что для людей, редко занимающихся спортом или вообще не занимающихся, только 7 минут быстрой ходьбы вместо 12 минут медленной прогулки могут снизить риск смерти на треть. Ученые также отметили, что более активный образ жизни мог бы ежегодно спасать более 3,9 миллионов жизней по всему миру. Это еще одно убедительное свидетельство того, почему следует сделать свои прогулки быстрее.

Быстрая ходьба улучшает работу мозга

Исследование, опубликованное в Journal of Alzheimer's Disease, показало, что получасовые скорые прогулки способствуют лучшему кровообращению в мозгу у пожилых людей с когнитивными нарушениями. Это также оказывает положительное влияние на память и общую когнитивную функцию.

Как определить, идете ли вы достаточно быстро?

Гарвардская медицинская школа рекомендует использовать "Шкалу восприятия нагрузки", чтобы оценить интенсивность ходьбы. По этой шкале, быстрая ходьба – это когда дыхание становится тяжелее и вам трудно поддерживать разговор. Если вы все еще можете петь, идете слишком медленно. А если вы не можете говорить через одышку, вы уже перешли к более интенсивной тренировке.

Программа тренировки по ходьбе

Физиолог Том Холланд предлагает такую тренировку по ходьбе: "Разминка – пройдитесь медленным темпом в течение 10 минут, чтобы подготовить тело. Интервалы – ходите как можно скорее в течение 30 секунд, затем медленно уходите для восстановления. Повторите этот цикл 10 раз. Охлаждение – пройдитесь спокойным темпом еще 10 минут, чтобы завершить тренировку.

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