Впервые в спортзале: эффективные советы тренеров для новичков

Физические упражнения могут значительно улучшить ваше настроение, когда тренировки становятся частью вашего распорядка дня. Однако для тех, кто только начинает свой путь в спорте, это может казаться вызовом.

Перед тем как отправиться к первому занятию в спортзале, следует ознакомиться с советами трех лучших тренеров. Они помогут вам понять, как добиться успеха, что есть до и после тренировки, и как правильно настроить себя на первые шаги в фитнесе. Больше об этом пишет eatthis.com.

Безопасность прежде всего

Тренер Майкл Блаунер советует сначала пройти медицинское освидетельствование. Только врач сможет оценить ваше состояние и определить, готов ли ваш организм к определенным физическим нагрузкам.

Начало с основ

Не стоит сразу браться за тяжелые весы. Лучше начать с базовых упражнений с собственным весом, таких как приседания, выпады и отжим. Это защитит вас от перенапряжения и травм, а также подготовит ваше тело к дальнейшим нагрузкам, что Блаунер называет "настоящей силой".

Прислушайтесь к своему телу

"Без боли нет результата", – отмечает Блаунер. Хотя мышечное напряжение во время силовой тренировки может быть нормальным, острая боль является сигналом остановиться, чтобы не получить травму.

Важная техника

Блаунер рекомендует сосредоточиться на правильной технике вместо того, чтобы выполнять множество небрежных повторов. Он отмечает важность полного диапазона движений для максимального эффекта от каждого упражнения.

Не сравнивайте себя с другими

Часто возникает соблазн сравнивать свои достижения с результатами других, но Блаунер советует избегать этого. Каждый организм индивидуален, поэтому ваш фитнес-путь – это ваша личная история.

Вариативность тренировок

Чтобы избежать монотонности, следует изменять типы упражнений, которые вы выполняете. Блаунер говорит попробовать разные виды активностей, чтобы найти то, что лучше всего подходит именно вам.

Вид на фитнесс как инвестицию

Блаунер призывает рассматривать тренировки как долгосрочную инвестицию в свое здоровье, что со временем принесет большее, чем вы вкладываете. "Физическая активность – это постоянная обязанность, на которую вы всегда можете рассчитывать", – подчеркивает он.

Фокус на важном

Вместо того, чтобы гнаться за идеальным телом или пытаться соответствовать определенным стандартам, Блаунер советует сосредоточиться на своем здоровье и активности. Ведь хороший внешний вид – это приятный бонус от регулярных упражнений.

Измерьте успех правильно

Хотя результат не следует оценивать только по объему мышц или весу, Блаунер считает, что талия — самый точный показатель прогресса. "Она расскажет всю историю", – отмечает тренер.

Обращайтесь за советом

Вместо того чтобы действовать наугад, лучше обратиться за помощью к персональному тренеру. Блаунер уверен, что большинство тренеров всегда рады поделиться советами.

Мотивация как ключ к успеху

Тренер Самир Бечич подчеркивает важность понимания, как тренировки изменят вашу жизнь. "Найдите свою основную мотивацию, почему вы хотите быть здоровыми и в форме. Те, кто четко понимает свою цель, достигают большего успеха в долгосрочной перспективе", – говорит он.

Каждый шаг достижения стоит празднования

Не стоит ждать глобальных достижений. Бечич советует праздновать даже небольшие победы, например улучшение выносливости или скорости. Окружайте себя положительными людьми, которые поддержат вас на этом пути.

Сделайте тренировку веселой

"Тело, которое накапливало лишние килограммы в течение десятилетий, не похудеет через несколько недель", – говорит Бечич. Он призывает не быть слишком суровыми к себе, а найти увлекательные физические активности во избежание скуки.

Важность гидратации

Не забывайте о воде. Бечич отмечает, что поддержание должного уровня гидратации поможет вам быть более продуктивными во время тренировок, уменьшит риск травм и повысит гибкость тела.

Двигайтесь постепенно

Бечич советует не перегружать себя на первых тренировках, поскольку это может привести к травмам, истощению и потере мотивации.

Реалистичные цели

Фитнес-посольство Латреал Митчелл рекомендует начать с фиксации ваших текущих результатов и постепенно оценивать свой прогресс. "Запишите свои цели и убедитесь, что они реалистичны", – советует она.

Планируйте свои тренировки

Митчелл советует иметь четкий план тренировок и запланировать занятия на 2-3 дня в неделю, отметив их в календаре.

Система поддержки

Поделитесь своими фитнес-целями с близкими. Митчелл замечает, что наличие единомышленников рядом поможет вам не сдаваться даже в трудные дни.

Правильный выбор одежды

Митчелл верит, что правильная спортивная одежда может повлиять на ваше отношение к тренировкам. Выбирайте тот, в котором вам комфортно и который вам нравится, ведь это поможет чувствовать себя увереннее и наслаждаться процессом.

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