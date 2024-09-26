Ходьба с интервалами: какой секрет поможет запустить процесс похудения

Несмотря на то, что бег или тяжелая атлетика эффективны для похудения, ходьба в сочетании со сбалансированным питанием также является отличным способом сбросить лишний вес. Исследование, опубликованное в Journal of Exercise Nutrition & Biochemistry, показало, что регулярные прогулки не только помогают снизить объем жира на животе у женщин с лишним весом, но и улучшают реакцию организма на инсулин.

Если вы решили совершить ходьбу своим методом похудения, важно знать один простой трюк. Это не только сделает процесс более интересным, но и повысит эффективность потери веса: введите в прогулки интервалы – чередуйте медленный и быстрый темп, советует eatthis.com.

"Изменение темпа ходьбы, в частности добавление интенсивного темпа, повысит частоту сердечных сокращений и будет способствовать большему сжиганию калорий. Это поможет вам со временем потерять больше веса. Ваш организм – это умная система, которая быстро адаптируется к нагрузкам. веса и сохранить эффективность тренировок", – говорит физиолог Том Холланд.

Исследования доказывают, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВIIT), если они не выполняются на грани возможностей, являются одними из результативных упражнений для похудения. Мета-анализ, опубликованный в журнале Sports Medicine, показал, что ВIIT значительно снижает общую, абдоминальную и висцеральную жировую массу без существенных отличий между мужчинами и женщинами. Хотя такие упражнения, как спринт или берпи, более интенсивны по сравнению с ходьбой, основные принципы тренировок остаются неизменными: изменение нагрузки и увеличение частоты пульса приводят к лучшим результатам.

"Интервальные тренировки похожи на естественную игру. Если посмотреть на детей на площадке, они не бегают равномерно. Они чередуют бег, прыжки и перерывы. Интервалы в тренировках напоминают естественное поведение, которое было заложено эволюционно", – отмечает эксперт по интервальным тренировкам Мартин Гибала.

Чтобы сделать свои прогулки не только интереснее, но и продуктивнее, начните выполнять интервалы. Можно попробовать следующую 30-минутную интервальную тренировку от Тома Холланда. Несмотря на короткое время этот комплекс активирует сжигание жира еще долгое время после окончания тренировки.

Разминка: ходите в спокойном темпе 10 минут, чтобы приготовить тело.

Силовые интервалы: в течение 30 секунд ходит как можно быстрее. Затем вернитесь к медленной ходьбе для восстановления на 30 секунд. Повторите цикл 9 раз.

После интенсивных интервалов снова ходите в легком темпе 10 минут.

Для повышения эффективности: если хотите добавить сложности, выполняйте силовые интервалы на холме: в течение 30 секунд интенсивно уходите вверх, а затем спускайтесь вниз в спокойном темпе.

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