Холестериновый завтрак: о какой плохой привычке предупреждают диетологи
Около 40% взрослых людей имеют высокий уровень холестерина, что повышает риск сердечных заболеваний и инсульта. Помочь снизить холестерин может сбалансированный рацион и завтрак, который не содержит сладостей, жирной пищи и фастфуда.
Почему для первого блюда вам стоит избегать фастфуда и как он влияет на здоровье, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этой информацией и употребляйте на завтрак только полезные продукты.
Научный подход
Потребление таких продуктов, как фастфуд, может негативно влиять на здоровье, в частности на сердце. Ученые отмечают, что еда быстрого приготовления ухудшает качество диеты, увеличивая количество калорий и жира, что может вызывать повышенный уровень "плохого" холестерина ЛПНП и снижать уровень "хорошего" ЛПВП. Кроме того, регулярное и частое потребление фастфуда также связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, а потому важно ограничить количество таких блюд для поддержания здоровья.
Плохой выбор к завтраку
Избегайте фастфуда на завтрак, поскольку он содержит насыщенные жиры, рафинированные углеводы и обработанное мясо, ухудшающие уровень холестерина. Продукты быстрого питания имеют высокую энергетическую плотность и могут содержать транс-жирные кислоты, что повышают уровень "плохого" холестерина, которые вредят здоровью сердечно-сосудистой системы.
Здоровые альтернативы
Чтобы поддерживать здоровый уровень холестерина, нужно иметь быстрые и полезные варианты завтрака. Это особенно важно в случае, когда вы ограничены во времени. Ночная овсянка, йогуртовое парфе с фруктами или смузи из предварительно нарезанных продуктов - это простые и здоровые варианты, которые помогают избегать вредной и тяжелой пищи. Такие завтраки не только способствуют здоровью сердца, но и дают больше энергии на день. Кроме того, они помогут оставаться энергичным и поддерживать баланс холестерина.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что есть на завтрак, чтобы снизить уровень холестерина.
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