Хорошее настроение и крепкий иммунитет: польза и преимущества холодного душа

Если вы не любите холодный душ, знайте, что он имеет не только гигиенические преимущества, но и положительно влияет на здоровье. Пониженная температура активирует кровообращение, улучшает состояние кожи и волос, стимулирует иммунную систему и дает энергию на весь день.

Видео дня

И хотя сначала это может быть неприятно, но уже через неделю тело привыкнет к холоду и его эффекты станут более заметными, в частности в виде улучшения психического здоровья и повышения стрессоустойчивости. Почему вам стоит попробовать такой метод борьбы со стрессом, рассказали в Eat This, Not That.

Холодный душ против холодного погружения

Холодный душ и ледяное погружение имеют схожие преимущества, но различаются по интенсивности. Холодный душ является более удобным и доступным для большинства, а потому это хороший вариант для начала, если вы хотите испытать преимущества холода. Он может быть менее интенсивным, что позволяет постепенно адаптироваться к холоду.

Погружение в холодную воду обеспечивает более глубокий опыт и может быть более полезным для спортсменов или тех, кто хочет увеличить свою толерантность к холоду. Преимущества можно получить уже через 30 секунд холодного душа, а для погружения в холодную воду рекомендуется продолжительность от 5 до 15 минут. Однако перед началом таких процедур лучше проконсультироваться с врачом.

Преимущества приема холодного душа

Время и температура душа — это личный выбор, а потому каждый имеет свое мнение на этот счет. Кто-то предпочитает утренний душ, другие — ночной, а также есть сторонники горячей воды вместо холодной. Независимо от этого, важно, чтобы душ помогал вам чувствовать себя расслабленными и чистыми.

Исследования показывают, что холодный душ может иметь определенные преимущества для здоровья, в частности улучшение циркуляции и стимулирование иммунной системы. Однако для подтверждения этих эффектов нужны дополнительные исследования, ведь многие результаты все еще нуждаются в уточнении. Вот дополнительные преимущества холодного душа, о которых стоит знать:

Помогает проснуться. Холодный душ стимулирует тело, увеличивая пульс и бдительность. Кроме того, холодная вода может помочь восстановить энергию и активизировать обмен веществ.

Польза для кровообращения. Холодный душ сужает кровеносные сосуды, особенно в коже и конечностях, что улучшает кровообращение и способствует согреванию органов. Это стимулирует теплообмен и помогает быстрее разогреть тело.

Профилактика сухости кожи. Теплый душ может повредить кожу, тогда как холодный душ или мытье лица холодной водой сохраняет естественные жиры.

Успокаивает и снимает боль. Холодный душ может помочь уменьшить воспаление и ускорить восстановление после тренировки.

Улучшает иммунитет. Холодный душ может снизить риск болезней. Принимайте холодный душ в течение 30-90 секунд, чтобы улучшить свое здоровье. Это может помочь укрепить иммунитет и уменьшить вероятность болезней.

Улучшает настроение. Чтобы улучшить настроение, попробуйте душ с прохладной водой — это может помочь снять симптомы депрессии.

Как принимать холодный душ безопасно

Начните душ 30-секундной струей холодной воды, постепенно привыкая к ней. Еженедельно увеличивайте время на 15-30 секунд, пока не сможете выдержать несколько минут холода или даже полный холодный душ. Для максимального эффекта эксперты рекомендуют достичь 11 минут холода в неделю.

Кому стоит избегать холодного душа

Холодный душ может быть отличным способом завершить день и улучшить здоровье. Однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким давлением или респираторными проблемами, лучше проконсультироваться с врачом перед его внедрением.

Ранее OBOZ.UA рассказал об ошибках во время приема душа, которые портят волосы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.