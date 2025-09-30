Хроническая усталость: три скрытые причины, которые не связаны со сном

Постоянная усталость может беспокоить даже тех, кто спит достаточно часов, поэтому не всегда причина кроется в недостатке сна. Иногда это состояние сигнализирует о более серьезных медицинских проблемах, требующих внимания врача.

Видео дня

Семейный врач из Милтон-Кинса, доктор Асиф Ахмед, делится с express.co советами, на что стоит обратить внимание перед постановкой диагноза. Он выделил три ключевые причины хронической усталости, которые часто остаются незамеченными.

Доктор Асиф Ахмед рассказывал о фибромиалгии и миалгическом энцефаломиелите (МЭ), часто называемом синдромом хронической усталости (СХУ), и подчеркнул, что перед подтверждением этих состояний он всегда проводит ряд специализированных тестов. Хотя он регулярно работает с пациентами, имеющими такие проблемы, доктор отмечает, что иногда ставят неправильный диагноз из-за сложности заболеваний.

1. Обструктивное апноэ сна

Доктор Ахмед подчеркнул: "Это одно из тех заболеваний, которые, если мы не диагностируем и не лечим, ничего другого не сработает, пока мы их не вылечим, – и это обструктивное апноэ сна".

Он добавил, что это заболевание часто остается недиагностированным, поскольку для точного определения нужна помощь другого человека, например, партнера, который спит рядом. Люди, спящие в одиночестве, могут не замечать странных эпизодов апноэ во время сна.

2. Хроническая болезнь Лайма

Второй возможной причиной истощения доктор Ахмед назвал болезнь Лайма: "Это очень сложный вопрос, потому что невозможно поставить настоящий диагноз с помощью анализа крови. И нет никаких лекарств, которые мы можем дать, чтобы улучшить состояние".

Он уточнил, что семейные врачи часто спрашивают пациентов о деталях медицинской истории, включая укусы насекомых или раздражение кожи. Особенно важно сообщать о пребывании на природе, проживании в сельской местности или контактах с животными.

3. Синдром активации тучных клеток

Третья возможная причина постоянной усталости – синдром активации тучных клеток, по данным клиники Кливленда. Это состояние провоцирует сильные отеки, одышку, крапивницу, диарею, рвоту и другие симптомы.

Доктор Ахмед отметил, что проблема возникает из-за "несоответствующего количества высвобождения гистамина из-за триггера, который обычно не должен его вызывать". Основным симптомом этого расстройства является "чрезвычайная усталость".

"Этот список не является исчерпывающим. Хроническая усталость или постоянное чувство усталости – это одна из самых распространенных вещей, которые мы видим каждый день, и это может быть связано со многими факторами. Это лишь три вещи, которые были пропущены", – подчеркнул доктор Ахмед.

Ранее OBOZ.UA писал, как йога может помочь снять усталость.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.