Хроническая усталость: три скрытые причины, которые не связаны со сном
Постоянная усталость может беспокоить даже тех, кто спит достаточно часов, поэтому не всегда причина кроется в недостатке сна. Иногда это состояние сигнализирует о более серьезных медицинских проблемах, требующих внимания врача.
Семейный врач из Милтон-Кинса, доктор Асиф Ахмед, делится с express.co советами, на что стоит обратить внимание перед постановкой диагноза. Он выделил три ключевые причины хронической усталости, которые часто остаются незамеченными.
Доктор Асиф Ахмед рассказывал о фибромиалгии и миалгическом энцефаломиелите (МЭ), часто называемом синдромом хронической усталости (СХУ), и подчеркнул, что перед подтверждением этих состояний он всегда проводит ряд специализированных тестов. Хотя он регулярно работает с пациентами, имеющими такие проблемы, доктор отмечает, что иногда ставят неправильный диагноз из-за сложности заболеваний.
1. Обструктивное апноэ сна
Доктор Ахмед подчеркнул: "Это одно из тех заболеваний, которые, если мы не диагностируем и не лечим, ничего другого не сработает, пока мы их не вылечим, – и это обструктивное апноэ сна".
Он добавил, что это заболевание часто остается недиагностированным, поскольку для точного определения нужна помощь другого человека, например, партнера, который спит рядом. Люди, спящие в одиночестве, могут не замечать странных эпизодов апноэ во время сна.
2. Хроническая болезнь Лайма
Второй возможной причиной истощения доктор Ахмед назвал болезнь Лайма: "Это очень сложный вопрос, потому что невозможно поставить настоящий диагноз с помощью анализа крови. И нет никаких лекарств, которые мы можем дать, чтобы улучшить состояние".
Он уточнил, что семейные врачи часто спрашивают пациентов о деталях медицинской истории, включая укусы насекомых или раздражение кожи. Особенно важно сообщать о пребывании на природе, проживании в сельской местности или контактах с животными.
3. Синдром активации тучных клеток
Третья возможная причина постоянной усталости – синдром активации тучных клеток, по данным клиники Кливленда. Это состояние провоцирует сильные отеки, одышку, крапивницу, диарею, рвоту и другие симптомы.
Доктор Ахмед отметил, что проблема возникает из-за "несоответствующего количества высвобождения гистамина из-за триггера, который обычно не должен его вызывать". Основным симптомом этого расстройства является "чрезвычайная усталость".
"Этот список не является исчерпывающим. Хроническая усталость или постоянное чувство усталости – это одна из самых распространенных вещей, которые мы видим каждый день, и это может быть связано со многими факторами. Это лишь три вещи, которые были пропущены", – подчеркнул доктор Ахмед.
