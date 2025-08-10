Детокс для души и тела: три позы йоги, которые снимут воспаление и усталость

В конце лета многие чувствуют усталость, снижение энергии и потребность в эмоциональной и физической перезагрузке. После насыщенных дней организм часто дает сигналы, что пора остановиться и позаботиться о себе.

Одним из лучших способов восстановления является йога – мягкая, но эффективная практика, которая помогает уменьшить воспаление, расслабить тело и очистить ум. Издание eatthis.com опубликовало три простые, но мощные позы йоги, которые будут способствовать восстановлению вашего здоровья осенью.

Почему йога действительно уменьшает воспаление?

Йога – это не только о гибкости или балансе. Она положительно влияет на мышечный тонус, уровень энергии, метаболизм и общую выносливость организма. Кроме того, исследование, проведенное в Университете штата Огайо, доказало: регулярные йогапрактики снижают уровень воспалительных соединений в крови, которые растут из-за стресса и процессов старения. Именно поэтому эти три позы – отличный способ поддержать свое здоровье осенью.

Скручивание сидя

Эта поза выполняет внутренний массаж органов, активизирует пищеварение и разгружает поясницу.

Сядьте на пол с вытянутыми вперед ногами. Согните правое колено и разместите ступню рядом с левым. Поднимите правую руку вверх, затем заведите ее за спину, опираясь на ладонь. Вдыхая, вытяните левую руку вверх, на выдохе согните ее в локте и упритесь ею во внешнюю часть правого колена. Поверните туловище вправо, взгляд – за спину.

Оставайтесь в этой позе в течение трех медленных вдохов. С каждым вдохом — вытягивайте позвоночник, с каждым выдохом – углубляйте скручивание. Завершите легким поворотом в противоположную сторону и повторите на другую сторону.

Во время беременности вместо глубокого скручивания выполняйте осторожное возвращение туловища с плечами и бедрами в одну сторону.

Поза орла

Это движение одновременно активизирует мышцы корпуса, укрепляет ноги и раскрывает плечи. Кроме того, оно тренирует внимание и равновесие.

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, колени немного согнуты, живот подтянут. Перенесите вес на правую ногу. Левую ногу согните и осторожно обмотайте ею правую – раз или дважды, в зависимости от гибкости. Руки вытяните вперед, оберните левую под правую, ладони прижмите друг к другу. Отведите локти немного от тела, сделайте легкий прогиб в грудном отделе. Медленно опускайте корпус, подтягивая локти ближе к коленям.

Напрягите пресс и задержитесь в положении на три глубоких вдоха. Осторожно выйдите из позы и проделайте то же самое на другую сторону.

Ноги к стене

Это упражнение глубоко восстанавливающая поза улучшает венозный и лимфатический отток, снижает напряжение в спине, успокаивает ум и мягко растягивает заднюю поверхность ног.

Сядьте боком к стене, ноги согнуты, ступни на полу. Ложитесь на спину, одновременно вытягивая ноги вверх по стене. Старайтесь расположить таз как можно ближе к стене. Руки положите в удобном положении – на живот или вдоль тела. Полностью расслабьте верхнюю часть тела и дышите спокойно. Оставайтесь в позе 10-20 минут.

Чтобы завершить, повернитесь на бок, примите позу эмбриона и медленно сядьте. Это упражнение лучше не делать во время менструации.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие позы йоги помогут поддержать здоровый образ жизни.

