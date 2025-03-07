Йога для гармонии: как простые позы помогут укрепить тело и разум

Йога – это не только физическая тренировка, но и мощная практика для гармонии тела и ума. Она помогает укрепить мышцы, улучшить гибкость и поддерживать здоровье.

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Добавив йогу в свой режим, вы сможете улучшить физическую форму, снизить уровень стресса и обрести внутреннее спокойствие. Изданиеeatthis.com опубликовало самые эффективные асаны, которые принесут пользу организму и помогут поддержать здоровый образ жизни.

Инструктор по йоге Сабрина Вашингтон объясняет, что йога укрепляет и тонизирует мышцы всего тела. Кроме того, такая активность имеет большое значение для правильной осанки и предотвращения травм с возрастом.

Вашингтон добавляет, что йога – это не только физическое упражнение, но и практика разума. "Йога может существенно изменить ваш подход к жизни, отношениям и общему здоровью. Эта практика учит любить свое тело во всех его формах", – продолжает она.

Начните день с "Позы ребенка"

Для первого утреннего упражнения попробуйте позу ребенка. Вашингтон рекомендует эту позу для соединения с дыханием, заземления и подготовки к будущему дню.

Чтобы выполнить позу, начните с положения на руках и коленях на коврике. Если у вас нет коврика, подойдёт любая мягкая поверхность. Соедините большие пальцы ног вместе, а колени разведите на ширину бедер. Уложите лоб и грудь на пол, протягивая руки вперед и прижимая ладони к земле, делая глубокий вдох. Оставайтесь в этой позе и определите свое намерение на день.

Комплексные упражнения для лучших результатов

Если вы ищете больше физических нагрузок, Вашингтон советует добавить в свою практику комплексные упражнения. Такие позы йоги привлекают одновременно несколько групп мышц, что позволяет сжигать больше калорий, повышать пульс и укреплять тело.

Высокий выпад – основная вне йоги

"Высокий выпад является одной из базовых поз в йоге. Она открывает бедра, удлиняет позвоночник и укрепляет его, а также растягивает основные мышцы ног, грудную клетку и колени", – отмечает Вашингтон.

Чтобы выполнить высокий выпад, поставьте одну ногу впереди другой в широком шаге. Согните переднее колено так, чтобы оно находилось прямо над лодыжкой, образуя угол 90 градусов. Перенесите вес на переднюю ногу, приподняв заднюю пятку от пола. Оставляйте бедра на уровне с ковриком и приподнимайте руки над головой, касаясь ладонями друг к другу. Для увеличения нагрузки можно добавить двойные выпады или гибки на бицепс, что еще больше улучшит форму ягодиц и рук.

Йога как эффективный способ поддерживать форму

"Быть в форме – это безграничный процесс", – утверждает Вашингтон. Если у вас нет времени посещать занятия йоги через рабочие погрузки или путешествия, подумайте о том, чтобы воспользоваться онлайн-уроками йоги, занятиями и видео-медитациями.

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