Йога для гармонии: как простые позы помогут укрепить тело и разум
Йога – это не только физическая тренировка, но и мощная практика для гармонии тела и ума. Она помогает укрепить мышцы, улучшить гибкость и поддерживать здоровье.
Добавив йогу в свой режим, вы сможете улучшить физическую форму, снизить уровень стресса и обрести внутреннее спокойствие. Изданиеeatthis.com опубликовало самые эффективные асаны, которые принесут пользу организму и помогут поддержать здоровый образ жизни.
Инструктор по йоге Сабрина Вашингтон объясняет, что йога укрепляет и тонизирует мышцы всего тела. Кроме того, такая активность имеет большое значение для правильной осанки и предотвращения травм с возрастом.
Вашингтон добавляет, что йога – это не только физическое упражнение, но и практика разума. "Йога может существенно изменить ваш подход к жизни, отношениям и общему здоровью. Эта практика учит любить свое тело во всех его формах", – продолжает она.
Начните день с "Позы ребенка"
Для первого утреннего упражнения попробуйте позу ребенка. Вашингтон рекомендует эту позу для соединения с дыханием, заземления и подготовки к будущему дню.
Чтобы выполнить позу, начните с положения на руках и коленях на коврике. Если у вас нет коврика, подойдёт любая мягкая поверхность. Соедините большие пальцы ног вместе, а колени разведите на ширину бедер. Уложите лоб и грудь на пол, протягивая руки вперед и прижимая ладони к земле, делая глубокий вдох. Оставайтесь в этой позе и определите свое намерение на день.
Комплексные упражнения для лучших результатов
Если вы ищете больше физических нагрузок, Вашингтон советует добавить в свою практику комплексные упражнения. Такие позы йоги привлекают одновременно несколько групп мышц, что позволяет сжигать больше калорий, повышать пульс и укреплять тело.
Высокий выпад – основная вне йоги
"Высокий выпад является одной из базовых поз в йоге. Она открывает бедра, удлиняет позвоночник и укрепляет его, а также растягивает основные мышцы ног, грудную клетку и колени", – отмечает Вашингтон.
Чтобы выполнить высокий выпад, поставьте одну ногу впереди другой в широком шаге. Согните переднее колено так, чтобы оно находилось прямо над лодыжкой, образуя угол 90 градусов. Перенесите вес на переднюю ногу, приподняв заднюю пятку от пола. Оставляйте бедра на уровне с ковриком и приподнимайте руки над головой, касаясь ладонями друг к другу. Для увеличения нагрузки можно добавить двойные выпады или гибки на бицепс, что еще больше улучшит форму ягодиц и рук.
Йога как эффективный способ поддерживать форму
"Быть в форме – это безграничный процесс", – утверждает Вашингтон. Если у вас нет времени посещать занятия йоги через рабочие погрузки или путешествия, подумайте о том, чтобы воспользоваться онлайн-уроками йоги, занятиями и видео-медитациями.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения по йоге помогут улучшить сон.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.