Йога для спокойного сна: 7 простых упражнений, которые улучшат отдых

Зачастую мы не осознаем, как важен хороший сон для нашего здоровья и самочувствия. Если вы не спите достаточно или часто просыпаетесь ночью, йога может стать отличным решением для улучшения качества вашего сна.

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Специальные упражнения помогают расслабить тело, успокоить рассудок и настроиться на глубокий сон. Издание eatthis.com поделилось лучшими йога-позами, которые сделают ваш сон здоровее и спокойнее.

Мобилизация стоп

Начните с упражнений для стоп. Стойте, плотно прижимая ноги к полу, пальцы устремлены вперед. На вдохе приподнимите пальцы, не отрывая стопы от земли. Вытяните ноги так, чтобы почувствовать растяжение стоп. Оставайтесь в этой позе на три вдоха, затем опустите пальцы на пол и полностью расслабьте стопы. Повторите 3-5 раз.

Поза бабочки

Садитесь на пол и соедините стопы ног. Руки кладите на лодыжки, а локти – на бедра. Вдохните и выпрямите спину, затем на выдохе наклонитесь вперед, чтобы почувствовать растяжение бедер, сохраняя спину ровной. Удерживайте позу пять вдохов, повторите три раза.

Угловая поза сидя

Садитесь, вытянув ноги перед собой. Разведите их как можно шире, при этом пальцы ног и колена должны быть направлены вверх. Вдохните и выпрямите спину, затем наклонитесь вперед, положив руки на пол. Продолжайте двигаться, пока не почувствуете растяжение в бедрах и задней части тела. Следите за тем, чтобы спина оставалась ровной. Задержитесь на пять вдохов, после чего вернитесь в исходную позу. Выполните три раза.

Скручивание позвоночника сидя

Садитесь с вытянутыми ногами перед собой. Согните левое колено и уложите левую стопу на наружную часть правой ноги. Если вам удобно, вы можете согнуть и правое колено, подложив его под левую ягодицу. Вдохните и выровняйте спину, затем на выдохе поворачивайтесь влево, подводя правый локоть к наружной части левого колена. Левую руку положите за ягодицу. Удерживайте позу три-пять вдохов, затем возвращайтесь в исходную позу. Повторите для обеих сторон.

Поза арджуа

Садитесь, выровняв спину и вытянув ноги перед собой. Вдохните и наклонитесь вперед, захватывая пальцы правой ноги правой рукой. Согните правое колено, тяня стопу назад к голове. Постепенно отодвигайтесь назад, держа ногу отведенной, а локоть изогнутой. Левой рукой потянитесь к левой ноге или лодыжке. Удерживайте позу пять вдохов, затем вернитесь в исходную позу. Повторите обе стороны.

Поза кобры

Лягте на живот. Положите ладони на коврик под плечами и прижимайте локти к бокам. Вдохните и медленно поднимите верхнюю часть тела, держа шею в нейтральном положении, чтобы она была на одном уровне с грудью. Удерживайте позу три-пять вдохов, затем возвращайтесь обратно на пол. Повторите три раза.

Ноги вверх по стене

Садитесь на пол лицом к стене, затем ложитесь на бок, так, чтобы копчик касался стены. Перевернитесь на спину и поднимите ноги вверх, прижимая копчик к стене. В этой позе вы можете двигать ногами, вдыхая и сгибая стопы, затем выдыхая и выпрямляя пальцы. Оставайтесь в этой позе сколько хотите, испытывая полное спокойствие и расслабление.

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