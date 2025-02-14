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Йога для спокойного сна: 7 простых упражнений, которые улучшат отдых

Руслана Стрелец
Новости медицины
3 минуты
60
Йога для спокойного сна: 7 простых упражнений, которые улучшат отдых

Зачастую мы не осознаем, как важен хороший сон для нашего здоровья и самочувствия. Если вы не спите достаточно или часто просыпаетесь ночью, йога может стать отличным решением для улучшения качества вашего сна.

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Специальные упражнения помогают расслабить тело, успокоить рассудок и настроиться на глубокий сон. Издание eatthis.com поделилось лучшими йога-позами, которые сделают ваш сон здоровее и спокойнее.

Йога для спокойного сна: 7 простых упражнений, которые улучшат отдых

Мобилизация стоп

Начните с упражнений для стоп. Стойте, плотно прижимая ноги к полу, пальцы устремлены вперед. На вдохе приподнимите пальцы, не отрывая стопы от земли. Вытяните ноги так, чтобы почувствовать растяжение стоп. Оставайтесь в этой позе на три вдоха, затем опустите пальцы на пол и полностью расслабьте стопы. Повторите 3-5 раз.

Йога для спокойного сна: 7 простых упражнений, которые улучшат отдых

Поза бабочки

Садитесь на пол и соедините стопы ног. Руки кладите на лодыжки, а локти – на бедра. Вдохните и выпрямите спину, затем на выдохе наклонитесь вперед, чтобы почувствовать растяжение бедер, сохраняя спину ровной. Удерживайте позу пять вдохов, повторите три раза.

Йога для спокойного сна: 7 простых упражнений, которые улучшат отдых

Угловая поза сидя

Садитесь, вытянув ноги перед собой. Разведите их как можно шире, при этом пальцы ног и колена должны быть направлены вверх. Вдохните и выпрямите спину, затем наклонитесь вперед, положив руки на пол. Продолжайте двигаться, пока не почувствуете растяжение в бедрах и задней части тела. Следите за тем, чтобы спина оставалась ровной. Задержитесь на пять вдохов, после чего вернитесь в исходную позу. Выполните три раза.

Йога для спокойного сна: 7 простых упражнений, которые улучшат отдых

Скручивание позвоночника сидя

Садитесь с вытянутыми ногами перед собой. Согните левое колено и уложите левую стопу на наружную часть правой ноги. Если вам удобно, вы можете согнуть и правое колено, подложив его под левую ягодицу. Вдохните и выровняйте спину, затем на выдохе поворачивайтесь влево, подводя правый локоть к наружной части левого колена. Левую руку положите за ягодицу. Удерживайте позу три-пять вдохов, затем возвращайтесь в исходную позу. Повторите для обеих сторон.

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Поза арджуа

Садитесь, выровняв спину и вытянув ноги перед собой. Вдохните и наклонитесь вперед, захватывая пальцы правой ноги правой рукой. Согните правое колено, тяня стопу назад к голове. Постепенно отодвигайтесь назад, держа ногу отведенной, а локоть изогнутой. Левой рукой потянитесь к левой ноге или лодыжке. Удерживайте позу пять вдохов, затем вернитесь в исходную позу. Повторите обе стороны.

Йога для спокойного сна: 7 простых упражнений, которые улучшат отдых

Поза кобры

Лягте на живот. Положите ладони на коврик под плечами и прижимайте локти к бокам. Вдохните и медленно поднимите верхнюю часть тела, держа шею в нейтральном положении, чтобы она была на одном уровне с грудью. Удерживайте позу три-пять вдохов, затем возвращайтесь обратно на пол. Повторите три раза.

Йога для спокойного сна: 7 простых упражнений, которые улучшат отдых

Ноги вверх по стене

Садитесь на пол лицом к стене, затем ложитесь на бок, так, чтобы копчик касался стены. Перевернитесь на спину и поднимите ноги вверх, прижимая копчик к стене. В этой позе вы можете двигать ногами, вдыхая и сгибая стопы, затем выдыхая и выпрямляя пальцы. Оставайтесь в этой позе сколько хотите, испытывая полное спокойствие и расслабление.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская