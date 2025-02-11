Йога на стуле: 9 эффективных упражнений для плоского живота. Видео

Йога на стуле – это отличный способ поддержать форму и уменьшить жир на животе без усилий. Упражнения, включающие использование стула, делают занятия доступными для любого уровня подготовки и могут стать частью вашего ежедневного режима.

Видео дня

Благодаря этим упражнениям вы не только укрепите мышцы живота, но и улучшите общее самочувствие. Издание eatthis.com опубликовало девять эффективных поз йоги, которые помогут вам добиться желаемых результатов и сформировать здоровую связь между телом и разумом.

Упражнения на стуле помогают активизировать мышцы, что способствует сжиганию калорий во время тренировки. Это позволяет поддерживать дефицит калорий, необходимый для похудения. Поскольку йога требует сознательного отношения к телу, вы тоже начинаете больше осознавать свои пищевые привычки, что может помочь избежать набора веса и жира на животе.

Ниже приведены девять наиболее эффективных упражнений йоги на стуле для уменьшения жира в животе. Следуйте регулярно, комбинируя с активным образом жизни и сбалансированной диетой, чтобы достичь результатов.

Поза "Кошка-Корова"

Это упражнение улучшает гибкость и укрепляет мышцы живота, особенно прямые и косые мышцы. Она также стимулирует пищеварение, что улучшает метаболизм жиров.

Сядьте на край стула, поставьте ноги на пол. Положите руки на колени. Вдыхая, прогибайте спину, глядя вверх. Выдыхая, округлите спину, прижимая подбородок к груди и таща пупок к позвоночнику. Повторите 10-15 раз.

Поза "Стул" сидя

Эта поза активизирует пищеварительную систему и нацелена на косые и прямые мышцы живота. Сядьте ровно, ноги на полу. Вдыхайте, а на выдохе вернитесь влево, положив правую руку на левое бедро. Удерживайте позу несколько вдохов, затем повторите с другой стороны. Держите каждую сторону 3-5 секунд, сделайте 5 повторов.

Наклон вперед сидя на стуле

Такое упражнение растягивает спину и помогает пищеварению, укрепляя прямые мышцы живота. Сядьте на край стула, ноги на ширине бедер. Вдохните, а на выдохе наклонитесь вперед, стараясь достать руками до пола, сохраняя спину прямой. Повторите 10 раз.

Планка на стуле

Эта поза активно работает со всеми мышцами живота, тонизируя руки и спину. Положите руки на сиденье стула, вытянув ноги назад, так, чтобы тело образовало прямую линию от головы до пяток. Удерживайте позу 10 секунд, сохраняя ровное дыхание. Повторите 5 раз.

Подъем ног сидя

Упражнение направлено на нижний отдел живота и укрепляет бедра. Сядьте прямо, держитесь за бока стула для поддержки. Поднимите одну ногу до уровня бедра и опустите ее без прикосновения к полу. Повторите для каждой ноги по 10 подъемов.

Поза орла на стуле

Эта поза помогает снять напряжение в плечах и бедрах, активно вовлекая косые мышцы живота. Сядьте ровно, перекрестите правое бедро через левое и старайтесь задеть правую ногу за левую икро. Перекрестите правую руку через левую и соедините ладони. Удерживайте позу, дыша глубоко. Повторите 5-10 раз.

Вне "Warrior III"

Такая поза улучшает равновесие и укрепляет мышцы живота и поясницы. Встаньте перед стулом, поддерживая его сиденье. Поднимите одну ногу назад, наклоняя туловище вперед, формируя прямую линию от головы до приподнятой пятки. Повернитесь в исходное положение и смените ноги. Повторите 10 раз.

Поза лодки на стуле

Эта поза отлично работает с мышцами живота и помогает улучшить баланс. Сядьте боком на край стула, наклонитесь чуть-чуть назад и поднимите ноги на 45 градусов. Руки извлеките параллельно полу, удерживайте позу 15 секунд. Повторите 3 раза.

Боковая растяжка на стуле

Эта растяжка нацелена на косые мышцы живота и улучшает гибкость боков. Сядьте ровно, поднимите правую руку и наклонитесь влево. Почувствуйте растяжение правой стороны туловища. Удерживайте позу несколько вдохов, затем смените сторону. Повторите 10 раз.

Ранее OBOZ.UA объяснял, что такое горячая йога и в чем ее преимущества.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.