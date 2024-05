Худеем быстрее: лучше сократить время питания или убрать углеводы ?

Если вы хотите похудеть, то, вероятно, уже сталкивались с огромным количеством разных диет. Однако недавнее исследование выявило, что один конкретный пищевой подход не только эффективен, но и способен помочь вам избавиться от лишнего веса и жира на животе.

Установлено, что регулярное повторение этой привычки может значительно улучшить ваши результаты. Она зарекомендовала себя как надежный способ добиться идеальной фигуры, пишет Eat This Not That.

Что известно об исследовании

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports Medicine, приняли участие 162 человека. Им было предложено соблюдать определенную пищевую привычку в течение трех месяцев.

Согласно условиям исследования 44 участника избрали ограничения во времени , 47 соблюдали диету с низким содержанием углеводов , а еще 44 участника решили объединить оба подхода . Кроме того, все участники должны были питаться в течение восьмичасового интервала, который мог длиться с 8 утра до 4 вечера или с 12 дня до 8 вечера.

Итоги эксперимента

По окончании трехмесячного исследования результаты показали, что все три пищевых подхода эффективно способствовали снижению веса. Однако только метод ограничения времени приема пищи оказался действенным в уменьшении абдоминального висцерального жира у участников.

Почему эта диета лучше

Лори Уокер, зарегистрированный диетолог и эксперт по здравоохранению, считает, что ограничение времени приема пищи и диета с низким содержанием углеводов являются эффективными методами для похудения. Она рекомендует попробовать оба подхода, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Ограничение времени приема пищи может быть эффективным для похудения без подсчета калорий, поскольку помогает контролировать количество потребляемой еды. Это снижает вероятность переедания, что способствует потере веса.

Восьмичасовой промежуток времени является хорошей отправной точкой для тех, кто хочет попробовать диету с ограниченным временем. Он не слишком ущемляет, поэтому его легко соблюдать, но достаточно эффективен для достижения видимых результатов. По желанию можно попытаться продлить этот промежуток до 10 часов, выбирая то, что лучше всего подходит для вас.

