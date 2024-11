Худшая идея для завтрака: чего не стоит есть, чтобы сохранить мозг молодым

Со старением тела стареет и мозг, что может повысить угрозу появления деменции и потери памяти. Здоровое питание и физические упражнения помогают уменьшить эти риски, а потому в зрелом возрасте стоит быть более внимательными к своим выборам.

В частности, важно знать, какие продукты поддерживают здоровье мозга, а каких лучше избегать. Какие продукты стоит ограничить и чего не следует есть на завтрак, чтобы сохранить функции мозга, рассказали в Eat This, Not That.

Избегайте рафинированных углеводов на завтрак, таких как сладкие хлопья, пончики или белый хлеб с джемом. Они могут ускорить старение мозга и ухудшить общее состояние здоровья. Выбирайте более полезные варианты, которые обеспечат тело энергией и поддержат умственную активность. В частности, завтрак из цельнозерновых продуктов или белков будет лучшим выбором для начала дня.

Кроме того, вместо рафинированных углеводов и сахара, которые вызывают резкие скачки уровня сахара в крови и повышают риск когнитивных нарушений. Помните, что чрезмерное потребление сахара также может способствовать воспалению, что со временем вредит памяти и снижает способность быстро принимать решения. Именно поэтому, лучше отдавать предпочтение продуктам, богатым полезными жирами.

Однако, если вам хочется сладкого утром, выбирайте более здоровые варианты, например, фрукты, орехи или йогурт с небольшим количеством меда. Вы также можете съесть овсянку с белком вместо сахарных хлопьев, а если вы любите тосты, выберите цельнозерновой хлеб с миндальным маслом вместо джема.

