Худшая пищевая привычка, которая увеличивает риск развития рака толстой кишки

Рак толстой кишки является одним из самых распространенных видов рака, а также одной из основных причин смертей, связанных с этим заболеванием. Чтобы предупредить его появление, важно обратить внимание на свои пищевые привычки, поскольку некоторые продукты могут повышать риск развития рака.

Кроме того, ученые определили, какая привычка может увеличить вероятность рака толстой кишки. В Eat This, Not That рассказали, что стоит изменить и как относиться к своему рациону, чтобы снизить эти опасные риски.

Что известно об исследовании?

В исследовании BMJ от 31 августа 2022 года, которое охватывало более 200 000 медицинских работников США, ученые изучали пищевые привычки участников, а именно 46 000 мужчин и 160 000 женщин. Следовательно, участники каждые четыре года отчитывались о количестве ультраобработанной пищи, которую они потребляли в течение 25 лет от начала исследования.

Благодаря этому удалось установить, что мужчины, которые потребляют больше ультраобработанных продуктов, имели на 29% выше риск заболеть раком толстой кишки. Однако, связь между диетой, ожирением и колоректальным раком продолжает оставаться актуальной.

Почему уменьшение употребления обработанных продуктов предотвращает рак?

Ультраобработанные продукты могут повышать риск рака толстой кишки из-за содержащихся в них вредных ингредиентов, которые могут быть канцерогенными. Они часто включают добавки и консерванты, которые являются известными канцерогенами. И хотя не все эти добавки связывают с раком, прогрессивный риск заболевания среди молодых людей должен насторожить, а потому стоит внимательно относиться к составу продуктов.

Кроме того, ультраобработанные продукты могут способствовать развитию рака из-за их высокой калорийности, что ведет к увеличению веса. Ожирение связано с повышенным риском колоректального рака, а питание с избытком калорий может усугубить эту проблему. Исследования показали, что употребление готовых к употреблению блюд может увеличивать риск рака толстой кишки, но сами ультраобработанные продукты не всегда вызывают такой эффект.

Как сократить употребление ультраобработанных продуктов?

Избегайте продуктов с длинным списком ингредиентов, особенно если в нем есть непонятные или неестественные компоненты. Выбирайте свежие продукты, как мясо и молочные изделия, чтобы улучшить свой рацион. Однако, если вы выбираете обработанную пищу, внимательно проверяйте состав и избегайте сложных или незнакомых ингредиентов. Это простое правило, которое поможет сделать питание более здоровым.

