Привычные продукты, которые могут повредить вашему кишечнику: о чем говорит наука

Знали ли вы, что даже десерты и еда быстрого приготовления, могут быть частью сбалансированного питания? На самом деле вы можете включать в свой рацион любую пищу, но помните, что ее следует употреблять в умеренных количествах.

Видео дня

В Eat This, Not That поделились, злоупотребление каких продуктов может навредить вашему кишечнику. Предлагаем ознакомиться со списком и избегать регулярного переедания таких продуктов, чтобы поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Рафинированный сахар

Рафинированный сахар, содержащийся в печенье, сладостях и напитках может навредить кишечнику, уменьшая количество полезных бактерий. Особенно вреден кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который повышает риск воспалений. Это, в свою очередь, ухудшает барьерную функцию кишечника, что может привести к ожирению и сердечным болезням.

Обработанные продукты

Для здоровья кишечника лучше избегать сахара, кукурузного сиропа и обработанных продуктов. Для сохранения вашего здоровья и защиты микрофлоры, выбирайте классическую натуральную пищу. Учтите, что ультраобработанные продукты содержат много сахара, соли и мало клетчатки, что вредит полезным бактериям. Вместо них добавьте больше цельных продуктов, богатых антиоксидантами.

Еда, жаренная во фритюре

Еда жаренная во фритюре - это приятный, но вредный перекус. Такая пища может навредить кишечнику, способствуя появлению воспаления и газов. Кроме того, она содержит много жиров и холестерина, что плохо влияет на пищеварение и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Энергетические батончики

Многие протеиновые батончики содержат лишний сахар и рафинированные углеводы, которые вредят кишечнику. Они могут замедлять метаболизм, перегружая печень и способствовать накоплению лишнего жира. Кроме того, это также способствует дисбалансу бактерий, а потому лучше выбирать батончики без добавления сахара и с минимально обработанными ингредиентами.

Алкоголь

Умеренное употребление красного вина может быть полезным для здоровья, поскольку оно содержит антиоксиданты, которые защищают организм от болезней. Это также является частью популярной и эффективной средиземноморской диеты, которая способствует здоровому похудению. Однако, чрезмерное потребление вина, как и любого алкоголя, может негативно повлиять на микрофлору кишечника. Ограничьтесь одним бокалом, чтобы получить пользу, избегая вреда для здоровья.

Искусственные подсластители

Искусственные подсластители могут негативно влиять на микробиом, снижая количество полезных бактерий и вызывая проблемы с пищеварением. Это может привести к изменениям в метаболизме и толерантности к глюкозе. Для поддержания здоровья лучше в умеренных количествах выбирать натуральные подсластители, такие как мед или кленовый сироп.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие симптомы свидетельствуют о проблемах с кишечником.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.