Худшие напитки для похудения: как изменить свою привычку

Естественно, питание – это принципиальный аспект похудения, но не единственный. Если вы хотите добиться своих целей, нельзя забывать о том, что вы пьете. Это имеет значение не меньше, чем то, что вы едите.

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Если вы когда-нибудь пытались похудеть, вы, по-видимому, заметили, как трудно найти способы снизить калории, не меняя абсолютно весь образ жизни. И один из самых простых способов сделать это – сменить напитки, пишет eatthis.com.

Исследование BMC Public Health показало, что до 20% потребляемых в течение дня калорий поступают из напитков. То есть если ваша суточная норма составляет 2000 калорий, это будет примерно 400 калорий, поступающих из напитков.

Представьте, если вы откажетесь от этих 400 калорий каждый день? Это позволит вам сбросить около 0,45 кг в неделю. И все это без существенных изменений в питании или физических нагрузках.

Какие напитки содержат больше калорий в вашем рационе?

Это чай или кофе с добавками, энергетические напитки, соки, морсы и молоко. Но есть два напитка, лидирующих по количеству калорий: газированные напитки и алкоголь.

Если ваша цель – быстрее похудеть, вам нужно снизить потребление калорий, а значит, ограничить или исключить эти два источника: газировку и алкоголь. В идеале – отказаться от обоих.

Газированные напитки вредят не только здоровью, но и способствуют увеличению веса. Одна банка содержит около 150 калорий и 35 граммов сахара – это пустые калории, не приносящие никакой пользы организму.

Многие исследования доказали, что увеличение употребления газированных напитков оказывает прямое влияние на набор веса. Одно из исследований в международном журнале поведенческого питания даже показало, что даже увеличение физической активности не поможет компенсировать этот негативный эффект. Газированная вода все равно будет увеличивать ваш вес.

Что касается алкоголя, то хотя он и содержит калории, его влияние на набор веса не так значительно, как в случае с газированной водой.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Obesity, отслеживало повадки мужчин, которые пили алкоголь в течение 24 лет. Оказалось, что хотя мужчины, которые увеличили потребление алкоголя на одну порцию, немного набрали вес, это не имело большого значения. Авторы исследования заключили, что умеренное потребление алкоголя не влияет на набор веса, если употреблять не более двух напитков в день. Но если превысить эту норму, это уже может значительно увеличить вес.

Аналогичные результаты были получены и для женщин. Исследование Archives of Internal Medicine показало, что употребление 1-2 порций алкоголя в день даже способствовало меньшему набору веса за последние 13 лет среди женщин с нормальным ИМТ по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь. Это может быть потому, что женщины часто заменяют алкоголь другими калориями, а не добавляют его в свой рацион.

Следовательно, хотя алкоголь может быть частью здорового образа жизни и не способствует набору веса при умеренном потреблении, все же следует учитывать другие риски для здоровья, такие как заболевания печени, сердечная недостаточность или проблемы с пищеварением. Если вы начинаете худеть, лучше ограничить потребление алкоголя до достижения желаемого веса.

В общем, если ваша цель – похудеть, вам необходимо снизить калории, независимо от того, поступают ли они из газированных напитков, алкоголя или нездоровой пищи. Найдите подход, который будет лучшим для вас и вашего здоровья.

Ранее OBOZ.UA писал о пищевых привычках, которые помогут похудеть.

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