Худшие привычки, которые разрушат ваш завтрак: что может повысить уровень сахара в крови

Завтрак - это важный прием пищи, который не только закладывает настроение на весь день, но и влияет на ваше тело, в частности на уровень сахара в крови. Даже если вы не болеете сахарным диабетом, несколько придирчивый подход к собственному рациону не будет лишним и поможет улучшить самочувствие и эффективнее контролировать вес тела.

Итак, какие пищевые привычки могут повысить уровень сахара в крови и спровоцировать проблемы со здоровьем? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Получаете недостаточно клетчатки

Клетчатка помогает регулировать пищеварение, уровень холестерина, насыщение и высвобождение углеводов. Завтраки с низким содержанием клетчатки могут быстро повысить уровень сахара в крови, что повлияет на энергию и аппетит. Чтобы избежать этого, включайте клетчатку в свой завтрак, например, через цельнозерновой хлеб, фрукты, овсянку или овощи. Оптимально, чтобы на каждые 5 граммов углеводов приходилось 1 грамм клетчатки. Кроме того, не забывайте читать этикетки пищевых продуктов, чтобы контролировать это соотношение.

Пропускаете завтрак

Если пренебрегать первым приемом пищи, у людей с диабетом 1 типа может повыситься уровень сахара в крови, что может усложнить контроль гликемии и увеличить риски для здоровья. Зато у тех, кто не имеет диабета, пропуск завтрака может привести к снижению уровня сахара в крови, что вызывает симптомы гипогликемии. Чтобы избежать этого, планируйте свой день так, чтобы найти время для завтрака. Это могут быть фрукты, орехи, сваренное яйцо или овсянка с ореховым маслом.

Игнорируете белок

Сбалансированное питание включает углеводы, белки, клетчатку и жиры. Отсутствие этих компонентов может уменьшить потребление витаминов и минералов, вызвав резкие изменения уровня сахара в крови. Сочетание белков с углеводами замедляет их абсорбцию и стабилизирует уровень сахара.

Не потребляете полезные жиры

Добавление жиров в пищу помогает замедлить переваривание углеводов и контролировать уровень сахара в крови, благодаря чему вы дольше чувствуете сытость. Это также уменьшает потребность в перекусах и позволяет есть меньшими порциями. Выбирайте полезные ненасыщенные жиры, такие как авокадо, орехи и ореховое масло, которые снижают воспаление и легко сочетаются в еде.

