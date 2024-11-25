Худший источник протеина: чего следует избегать для здоровья сердца
Белок важный компонент пищи, что обеспечивает организм аминокислотами, которые важны для многих функций тела. Однако, большинство диетологов советуют делать акцент именно на растительные источники белка и быть особенно внимательными к мясу.
В частности, избегайте обработанных продуктов и выбирайте нежирные куски мяса, содержащие меньше насыщенных жиров и имеющие лучшее соотношение питательных веществ. Как именно обработанное и жирное мясо повышает риск сердечных заболеваний, рассказали в Eat This, Not That.
Как обработанное мясо влияет на сердце
Обработанное мясо, такое как колбаса или бекон, часто содержит много натрия и насыщенных жиров, что может повышать риск сердечных заболеваний. Употребление более 150 г обработанного мяса в неделю может быть связано с повышенным риском для сердечно-сосудистой системы. Таким образом, употребление подобных продуктов следует свести к минимуму. Зато необработанное красное мясо и птица не имеют такой связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а потому в умеренных количествах их можно включать в сбалансированный рацион.
Допустимая норма для потребления
Если вам иногда хочется полакомиться беконом, выбирайте небольшие порции и обращайте внимание на состав. Бекон и другое обработанное мясо часто встречается с высоким содержанием насыщенных жиров и соли, а потому лучше потреблять их редко или выбирать продукты с меньшим количеством этих компонентов.
Учитывайте, что бекон также имеет высокий уровень натрия и насыщенных жиров, особенно в комбинации с другими продуктами. Так что попробуйте альтернативы из более постных кусков или с меньшим количеством соли - это поможет контролировать уровень натрия и жиров в рационе.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что следует знать, если вы употребляете протеиновые коктейли.
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