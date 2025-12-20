Хурма и шарон: чем отличаются и какой плод полезнее

Зимний период становится настоящим испытанием для организма из-за холода, короткого светового дня и повышенного риска сезонных заболеваний. В это время особенно важно поддерживать здоровье с помощью продуктов, богатых полезными веществами.

Именно здесь на помощь приходит хурма и ее популярная разновидность – шарон. Оба плода часто путают между собой, хотя между ними существуют заметные различия во вкусе, форме и способе обработки. Рассказываем, чем именно отличаются эти плоды и какой из них стоит выбрать.

Хурма полезна людям с нарушениями работы щитовидной железы, а также рекомендована при заболеваниях сердца и сосудов, проблемах с желудочно-кишечным трактом, анемии, болезнях печени и желчевыводящих путей. Одним из самых распространенных разновидностей хурмы в Украине считается сорт шарон.

В чем заключается разница между хурмой и шароном?

Различия во вкусе

Традиционная хурма часто имеет выраженный терпкий привкус, особенно если плод еще не полностью созрел. Зато шарон лишен этой терпкости. Это объясняется тем, что плоды проходят специальную обработку – упаковки в модифицированной газовой среде (MAP). Во время этого процесса фрукты помещают в среду с низким уровнем кислорода и повышенным содержанием углекислого газа, что устраняет терпкость и способствует естественному созреванию. Благодаря этому шарон имеет стабильно сладкий, насыщенный вкус и готов к употреблению сразу после покупки – независимо от того, твердый он или мягкий.

Различная форма плодов

Плоды шарона обычно отличаются от классической хурмы более округлой и слегка сплюснутой формой, напоминающей приплюснутый помидор. Их средний диаметр составляет примерно 5-8 сантиметров. Фрукты имеют приплюснутые верх и низ и плавно изогнутый центр. Кожура у шарона тонкая, гладкая, с легким восковым блеском, плотно натянутая и покрытая хрупкой чашечкой бумагообразной структуры, цвет которой может меняться от зеленоватого до темно-коричневого. Основная окраска плода варьируется от ярко-оранжевого до насыщенного темно-оранжевого с красноватыми оттенками.

В то же время и хурма, и шарон считаются полезными для здоровья и богатыми ценными питательными веществами. Поэтому стоит добавлять их в свой зимний рацион.

