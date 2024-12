Хуже сигарет: как плохая диета может повредить здоровью

Положите несколько овощей, обогащенных клетчаткой в тарелку и избегайте фастфуда с высоким содержанием натрия - это эффективная стратегия, если вы планируете похудеть. Всего 10% взрослых потребляют достаточно фруктов и овощей ежедневно, что негативно влияет не только на фигуру, но и на здоровье.

Кроме того, неправильное питание является причиной 20% смертей в мире, превосходя даже вред от курения. С чего стоит начать, чтобы улучшить рацион и прожить долгую жизнь, рассказали в Eat This, Not That.

Питание, которое приводит к смерти

Неправильное питание и связанные с ним факторы, такие как высокое кровяное давление, уровень холестерина и индекс массы тела (ИМТ), становятся причиной большинства смертей в мире. Даже такие факторы, как детское и материнское недоедание, имеют прямую связь с питанием, что подчеркивает важность сбалансированного рациона.

И хотя злоупотребление табаком вызывает 14,5% смертей, но высокое кровяное давление, на которое влияет диета, является еще более серьезной угрозой, вызывая 18,7% смертей. Для снижения рисков стоит сократить потребление соли, насыщенных жиров и добавленного сахара, в то же время увеличить долю овощей, цельных зерен и бобовых.

Самый опасный фактор неправильного питания

Чрезмерное потребление соли является главным фактором риска для здоровья, вызывая высокое давление и связанные с ним болезни. Недостаточное количество цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, бобовых, орехов и омега-3 также ухудшает состояние организма, тогда как избыток трансжиров и калорий делает проблему более глобальной.

Для улучшения здоровья стоит сосредоточиться на простых действиях. В частности, попробуйте сократить потребление соли и фастфуда, а также обогащайте рацион клетчаткой, овощами и цельными зернами. Улучшение пищевых привычек на индивидуальном уровне и поддержка здорового образа жизни могут снизить риски для здоровья. Поэтому начните с малого и избегайте вредной пищи, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

