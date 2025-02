Идеальная фигура Адель: бывший тренер раскрыл настоящий секрет похудения певицы

Адель поразила мир своей трансформацией и поклонники не прекращают обсуждать ее новую фигуру. Одни приписывают ее похудению строгим диетам, другие – интенсивной тренировкой.

Однако, по словам бывшего тренера певицы, настоящий секрет ее изменений намного проще. Главную роль в этом процессе сыграло не изнурительное кардио или модные методики, а грамотный подход к питанию, отмечает eatthis.com.

The New York Post предположило, что певица придерживалась диеты sirtfood, которая предусматривает употребление продуктов, подавляющих аппетит, таких как гречка, матч и капуста. Другие источники сообщали, что секрет ее похудения – новый фитнес-режим под руководством известного тренера Джо Викса. Сам Викс, впрочем, эту информацию не подтвердил: "Я не могу ничего сказать на этот счет", – отметил он в эфире британского шоу This Morning.

Однако бывшая тренер Адель, инструктор по пилатесу Камила Гудис, рассказала, что результат был достигнут вполне традиционным путем – правильным питанием в сочетании с умеренными физическими нагрузками.

"Основной секрет – это здоровый рацион", – объяснила Гудис.

По ее словам, примерно 90% похудения Адель связано с корректировкой пищевых привычек, и только 10% – с тренировками, включающими пилатес и силовые упражнения.

"Кажется, сейчас у нее есть личный диетолог, ведь она не сторонница интенсивных тренировок. Мой совет прост: готовить дома, избегать сахара, обработанных продуктов и вредных углеводов", - отметила Гудис.

