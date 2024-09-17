Идеальная растяжка: топ-5 эффективных упражнений для гибкости тела

Для тех, кто регулярно любит гулять или проводить тренировки на свежем воздухе, следует не забывать о растяжке. Она помогает укрепить мышцы, улучшить гибкость тела и забыть о болях в спине.

Тренер Тим Лю советует выполнять упражнения на гибкость каждый день перед прогулкой или тренировкой. Издание eatthis.com опубликовало список самых эффективных упражнений.

"Ходьба остается одной из самых недооцененных форм физических упражнений. Она малотравматична, доступна в любом месте и позволяет пройти большие расстояния. Если ваша цель – сжечь лишние калории или сбросить вес, важно добавить больше шагов в свой распорядок, ведь ходьба способствует активному сжиганию. жира", – отмечает Тим Лю.

Зачем делать растяжку перед прогулкой?

Перед тем как отправляться на прогулку, важно выполнить серию растяжек. Они помогут расслабить напряженные мышцы и сделают вашу ходьбу еще более эффективной. Основная цель – раскрыть мышцы ног и груди, что будет способствовать лучшей осанке.

С возрастом потребность в растяжке только растет, она помогает сохранить гибкость тела, отмечает WebMD. Согласно рекомендациям Американского колледжа спортивной медицины, основные группы мышц следует растягивать не менее двух раз в неделю, тратя на каждое упражнение по одной минуте.

Теперь ознакомимся с пятью эффективными растяжками, которые следует выполнять ежедневно перед прогулкой.

Растяжка бедра на коленях

Начните это упражнение с положения полустоя, разместив одну ногу впереди, а другую сзади себя. Держа спину прямо, наклоняйтесь вперед, словно выполняете выпад, пока не почувствуете потягивание под бедром. Медленно увеличивайте амплитуду движения, покачиваясь вперед и назад. После глубокого растяжения смените ногу. Выполняйте упражнение по 15-30 секунд для каждой ноги.

Становая тяга одной ногой

Для выполнения этого упражнения станьте прямо, вытянув руки над головой, поднимите одно колено перед собой, словно вы поднимаетесь по воображаемой лестнице. Дальше медленно наклоняйтесь вперед, словно пытаетесь коснуться земли пальцами, одновременно вытягивая приподнятую ногу назад. Удерживайте спину прямой, растягивая подколенные сухожилия, после чего медленно возвращайтесь в исходное положение, напрягая ягодицы. Для каждой стороны выполните пять повторений.

Растяжка голени

Примите положение собаки головой вниз, скрестив одну ногу над другой. Опустите пятку, чтобы растянуть икроножные мышцы, поднимитесь на носочки и снова опустите пятку, увеличивая диапазон движений. Повторите пять раз для каждой ноги.

Поза голубя

Начните это упражнение, подвернув левую ногу под себя, а правое вытянув назад. Задержитесь в этом положении, пока не почувствуете растяжение в ягодицах и бедрах. После этого смените сторону и повторите. Выполните пять повторений на каждой стороне.

Растяжка грудных мышц

Последнее упражнение – это растяжение грудных мышц. Встаньте у дверного проема или балки, расположите руку и локоть под углом 90 градусов. Напрягите мышцы живота и медленно отводите лопатку назад, поворачивая туловище. Вы должны почувствовать растяжение в груди. Задержитесь в этом положении, постепенно увеличивая амплитуду движения. Смените стороны по истечении 20-30 секунд.

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