Идеальная талия за 10 минут: семь упражнений для эффективного похудения

Каждый из нас мечтает о простом и быстром способе получить идеальную талию с минимальными затратами времени и усилий. К сожалению, волшебного решения не существует, но регулярное выполнение определенных упражнений может помочь избавиться от лишнего жира на животе без длительных тренировок.

По словам сертифицированного персонального тренера Джаррода Ноббе, вы сможете добиться впечатляющих результатов, затрачивая минимум времени. eatthis.com опубликовало семь упражнений для эффективного сжигания жира на животе, которые можно выполнить за 10 минут.

Такие упражнения не только способствуют сокращению талии, но и предоставляют другие преимущества для здоровья. Они укрепляют основные мышцы, в частности, мышцы пресса, косые мышцы и поясницу. Сильный кор также улучшает устойчивость и осанку, снижая риск травм и повышая производительность в спорте. Кроме того, одно из исследований, проведенное в 2021 году, доказывает, что регулярное выполнение упражнений для пресса оказывает положительное влияние на пищеварительную систему и здоровье кишечника. Оно активизирует мышцы, поддерживающие внутренние органы, облегчая пищеварительные процессы и усвоение питательных веществ.

Сбалансированное питание и активный образ жизни вместе с этими упражнениями помогут создать стройную талию и повысить уверенность в себе.

Упражнение с медицинским мячом

Медицинский мяч является отличным инструментом для активизации всего тела и эффективного кардио. "Поставьте ноги на ширине плеч, держа мяч обеими руками. Поднимите его над головой, затем с силой бросьте на пол перед собой, позволяя рукам опускаться вниз вместе с ним", – объясняет Ноббе.

Повторите это взрывное движение в четырех подходах по 10-15 повторений, сосредотачиваясь на привлечении мышц пресса.

Прыжки с приседаний

Это упражнение совмещает интенсивное кардио с тренировкой нижней части тела. Она одновременно укрепляет квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы. Встаньте в присед, затем резко подпрыгните, вытянув руки вверх. Приземьтесь мягко и повторите четыре подхода по 10-12 повторений.

"Для быстрого сжигания калорий прыжки с приседаний – отличный вариант", – утверждает Ноббе.

V-подъемы

Эти подъемы нацелены на укрепление пресса. Лягте на спину, вытянув руки и ноги. Напрягите пресс и поднимите одновременно ноги и туловище, формируя букву "V". Медленно вернитесь в исходное положение. Выполните три-четыре подхода по 15 повторений.

Бой с тенью

Это упражнение направлено на высокоинтенсивное кардио и укрепление коры. Сжав кулаки, начните делать удары в воздух, представляя соперника. Продолжайте в течение 1-2 минут.

"Теневой бокс – это не только эффективное сжигание калорий, но и улучшение координации", – отмечает Ноббе.

Спринт

Спринт – отличное упражнение для ускорения метаболизма и активизации основных мышц. Найдите открытое место и занимайтесь спринтом на максимальной скорости в течение 30 секунд. Сделайте перерыв на 30 секунд и повторите 5-7 раз.

Гребной тренажер

Плотина обеспечивает всестороннюю тренировку с минимальной нагрузкой на суставы. "Это эффективный способ сжечь калории и укрепить мышцы", – подчеркивает Ноббе.

Прыжки через скакалку

Это упражнение отлично подходит для сжигания калорий и укрепления пресса. "Прыжки не требуют высокого подъема ног, но важно поддерживать правильную осанку", – советует Ноббе. Выполните 30 секунд прыжков, чередуя с 30 секундами отдыха в течение 5-10 минут.

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