Кардиотренировки, способствующие преждевременному старению

Регулярные кардиотренировки обязательны для здорового образа жизни. Они не только укрепляют сердце и суставы, но и оказывают положительное влияние на работу легких, поджелудочной железы, улучшают кровообращение и качество сна.

Независимо от того, предпочитаете ли вы велоспорт, бег, плавание или прыжки на скакалке, важно включать в свой режим правильные кардиоактивности. Если эти упражнения подобраны неправильно, вы рискуете навредить организму, ускоряя процессы старения, пишет eatthis.com.

Роб Вагенер, сертифицированным тренером и специалистом по питанию, назвал несколько кардиотренировок, которые могут негативно влиять на организм, и от которых лучше отказаться.

Если кардиотренирование слишком интенсивно для вас

По словам Вагенера, хотя высокоинтенсивные кардиотренировки могут помочь ускорить сердцебиение и стимулировать кровообращение, что способствует похудению, важно понимать, что чрезмерные нагрузки могут серьезно изнурить тело.

"Если автомобиль постоянно двигается на скорости 100 км в час, он изнашивается. Тело человека в этом плане похоже", – объясняет тренер. Он добавляет, что тренировки низкой интенсивности, такие как ходьба или легкий бег, позволяют сжигать калории и одновременно позволяют организму восстановиться после сильных нагрузок.

Чрезмерная нагрузка на нижнюю часть тела

Многие при слове "кардио" представляют бег, подъем по лестнице или тренировку на беговой дорожке. Эти упражнения направлены на укрепление мышц ног. Однако Вагенер предупреждает, что чрезмерное акцентирование нижней части тела может привести к ослаблению мышц верхней части тела.

"Необходимо обеспечить сбалансированную нагрузку на весь организм. Для этого следует включать упражнения, которые также задействуют верхнюю часть тела, например работу с канатами или упражнения с легкими гантелями", - отмечает он.

Суставы страдают от интенсивных кардио

Боли в суставах – один из признаков старения, который можно ускорить неправильными тренировками. Вагенер отмечает: "Боль в суставах может существенно ограничить подвижность, что ощутимо старит человека". Он советует выбирать кардиоактивности, минимизирующие нагрузку на суставы. Среди них он предлагает плавание или тренировку на эллиптическом тренажере, поскольку они позволяют извлечь пользу без лишнего давления на суставы.

Отсутствие солнцезащитного крема на занятиях на открытом воздухе

Тренировки на свежем воздухе могут быть отличными для здоровья, однако пребывание на солнце без защиты может отрицательно повлиять на кожу.

"Длительное действие ультрафиолета может вызвать преждевременное старение, морщины и даже рак кожи", – предостерегает Вагенер. Поэтому он рекомендует обязательно использовать солнцезащитный крем при тренировках на открытом воздухе.

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