Оценка физической формы в 50: тест, который подскажет, нужно ли вам увеличить активность

Для людей среднего и старшего возраста важно поддерживать физическую активность регулярно заниматься спортом. Если вы старше и не уверены, стоит ли вам корректировать физическую активность, существует легкий способ проверить свою форму.

Бразильские ученые из Clinimex в Рио-де-Жанейро разработали тест, опубликованный в Европейском журнале сердечно-сосудистой профилактики, который позволяет быстро оценить вашу физическую подготовку. Если вам трудно пройти этот тест, возможно, пора просмотреть ваши физические нагрузки, пишет eatthis.com.

Тест "сидя-вставая" (SRT)

Способны ли вы сесть на пол и подняться без помощи рук, колен или предплечий? Этот простой тест считается точным индикатором общей физической подготовки и риска смертности по какой-либо причине.

Если вы можете выполнить эти движения без дополнительной поддержки, значит ваша физическая форма на достаточно высоком уровне. Если же у вас сложности с этим, то, вероятно, стоит задуматься над увеличением физической активности.

Исследование с участием более 2000 мужчин и женщин в возрасте от 51 до 80 лет показало, что получившие самые низкие баллы (0-3 балла) имели в 5-6 раз больший риск смерти в течение следующих 6,3 лет по сравнению с теми, кто выполнил тест лучше всего (8-10 баллов).

Те, кто получил менее 8 баллов, имели вдвое больший риск смерти. При этом каждый дополнительный балл по тесту снижал риск смертности на 21%. Эти результаты оставались постоянными даже после учета таких факторов как возраст, пол и индекс массы тела (ИМТ).

Длительная жизнь и лучшее здоровье

Увеличение уровня силы, гибкости и баланса не только продлевает жизнь, но и делает ее более качественной. Исследователи отмечают, что высокий результат в SRT демонстрирует способность к выполнению повседневных задач, как наклониться за очками или поднять газету.

Этот тест является отличным способом для людей старше 50 лет быстро оценить свой уровень физической подготовки и способность сохранять активный образ жизни. Как отмечает главный автор исследования доктор Клаудио Гил Араухо: "Аэробная подготовка действительно связана с выживанием, но наше исследование также доказывает, что гибкость, сила мышц и их координация не только помогают в повседневных задачах, но и продлевают жизнь".

Техника выполнения SRT

Перед выполнением теста участникам давали инструкции: "Независимо от скорости постарайтесь сесть и подняться с пола, используя минимальную поддержку". Участники были босиком и в удобной одежде.

Каждое действие оценивалось по шкале от 0 до 5, а общая оценка состояла из этих баллов. За каждый дополнительный вид поддержки снимался один балл. Например, снятие одного балла могло произойти при использовании одной руки, колена или предплечья. Если же тест проходил с шатанием или утратой равновесия, снималось пол балла. Результат лучшей попытки учитывался для финальной оценки.

Пора испытать себя

Хотя воспроизвести точную методику тестирования на дому сложно, основная концепция остается простой. Если вы можете сесть и подняться с пола без использования рук или с минимальной поддержкой, это хороший показатель физической формы. В случае необходимости в большей поддержке следует включить в тренировки дополнительные упражнения, как приседания, кардио и другие.

"Для людей среднего и старшего возраста способность сесть и подняться с пола с минимальной помощью является не только показателем хорошей физической формы, но и положительным сигналом по прогнозу долголетия", - заключает доктор Араухо.

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