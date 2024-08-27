Напиток перед тренировкой: что поможет эффективнее сжигать жир

Оптимальные периоды для употребления кофе для бдительности и улучшения когнитивных функций – это между 10:00 и 12:00, а также между 14:00 и 17:00, когда уровень кортизола самый низкий.

Но если вы активно тренируетесь и хотите извлечь максимальную пользу от физических упражнений, новое исследование показывает, что наиболее эффективно пить кофе непосредственно перед тренировкой. Более того, кофе должен быть крепким, отмечает eatthis.com.

Время приема кофе перед тренировкой имеет большое значение

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of International Society of Sports Nutrition, острое потребление кофеина за полчаса до тренировки может повысить скорость окисления жира во время упражнений, независимо от того, когда они проводятся. Согласно этому, следует обратить внимание на этот способ, если ваша цель – эффективно сжигать жир во время физических нагрузок. Франциско Хосе Амаро-Гахете, физиолог из Гранадского университета и руководитель исследования, отмечает, что кофеин оказывает положительное влияние на процессы сжигания жира.

Исследователи провели эксперимент с участием 16 мужчин со средним возрастом 32 года. Они выполняли физические тесты, которые повторялись каждые семь дней. Перед каждым тестом им давали либо дозу кофеина, либо плацебо. По результатам исследования оптимальная доза кофеина составляет 3 мг на кг веса тела.

Исследователи отмечают, что чрезмерные дозы кофеина не дают лучшего эффекта и могут вызвать побочные реакции. Поэтому, чтобы добиться отличных результатов, следует придерживаться рекомендованных доз.

Исследование также выявило, что кофеин более эффективно способствует сжиганию жира, когда тренировки проходят в дневное время. Ученые отмечают, что это оптимальный период для физической активности, способствующей улучшению фитнес-результатов.

Кофеин влияет на разные виды физической активности

Кофеин может положительно повлиять на различные показатели физической деятельности, включая мышечную выносливость, скорость, силу, спринты, прыжки и метания. Это касается как аэробных, так и анаэробных видов спорта.

В частности, он может повысить производительность в таких спортивных дисциплинах как баскетбол, футбол, волейбол и беговые лыжи. К примеру, увеличивается высота прыжка в баскетболе, улучшаются броски в волейболе, а также уменьшается время прохождения дистанции на лыжах.

В общем, исследование подтверждает, что употребление крепкого кофе перед тренировкой в сочетании с умеренными аэробными упражнениями является эффективным способом для тех, кто хочет улучшить свои результаты в сжигании жира.

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