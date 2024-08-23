Связь между умом и телом: что является ключом к потере жира

Снижение веса может потребовать не только правильного питания и регулярной физической активности. Оказывается, важным фактором в этом процессе есть психическое здоровье и осознанность.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Frontiers in Endocrinology, исследователи подчеркнули, что эмоциональная поддержка и осознание существенно уменьшают случаи переедания. На примере 42 участников, большинство из которых являлись женщинами с индексом массы тела более 40, исследователи создали безопасные условия, где участники могли свободно обсуждать свои проблемы в течение 10 недель похудения, пишет eatthis.com.

"Мы стремились объяснить пациентам взаимосвязь между психическим состоянием и весом. Наша цель заключалась в том, чтобы участники лучше понимали свои ежедневные трудности и находили соответствующие стратегии для их преодоления", - отметила руководитель исследования Трине Тэтли Эйк-Несс.

Результаты показали, что участники стали лучше осознавать, какие мыслительные и поведенческие шаблоны провоцируют их на переедание.

"Мы зафиксировали уменьшение случаев переедания на 30% и значительное улучшение эмоционального состояния, включая уменьшение тревожности, депрессии и раздражительности. Участники также сообщили о значительном уменьшении социальных ограничений", - подчеркнула Эйк-Несс.

Диетолог и доктор Кейт-Томас Аюб говорит, что эмоциональная поддержка может помочь не только в похудении, но и в поддержании достигнутого веса. Для тех, кто хочет контролировать свое питание и похудение, доктор Аюб рекомендует обратить внимание на свою пищевую среду. Важно проанализировать не только домашние условия, но и отношение к пище в течение дня: "Невозможно изменить ситуацию, пока вы не поймете, как именно питаетесь сейчас". Он также советует вести журнал "еда-эмоции", чтобы определить, какие обстоятельства влекут за собой переедание.

Тем временем диетолог Моргин Клер добавляет: "Хотя первый шаг – это осознание психологических барьеров на пути к снижению веса, не каждый сможет это сделать самостоятельно. В таком случае может потребоваться профессиональная помощь, например психотерапевта или диетолога".

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