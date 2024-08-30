Идеальное сочетание овсянки для более быстрого похудения: что рекомендует диетолог

Если овсянка еще не является частью вашего ежедневного завтрака, сейчас самое время ее добавить. Это простое блюдо приносит множество пользы для здоровья: от контроля веса и улучшения функций кишечника до снижения уровня холестерина и риска сердечных заболеваний.

Прекрасным преимуществом овсяной каши является возможность добавлять в нее еще больше полезных компонентов, которые не только улучшают общее состояние организма, но и могут ускорить потерю лишнего веса. Важно только выбирать правильные добавки. Их список опубликовало издание eatthis.com.

Для тех, кто стремится к более быстрому достижению своих целей в похудении, диетолог Лорен Манакер предлагает свою любимую комбинацию ингредиентов для овсянки – грецкие орехи, ягоды и семена чиа.

"Лучшее сочетание для похудения - это комбинация здоровых жиров, белков и углеводов с высоким содержанием клетчатки", - объясняет она.

Грецкие орехи

В 28 г грецких орехов содержится 4 г белка, 2 г клетчатки и 18 г полезных жиров, включая омега-3 жирные кислоты, которые известны своим противовоспалительным действием и снижают риск ожирения.

"Волоские орехи содержат прекрасные питательные вещества, которые способствуют контролю веса: здоровые жиры, белок и клетчатку, которые дают длительное ощущение сытости", – говорит Манакер.

Исследование показало, что потребление смузи с 14 грецкими орехами дважды в месяц в течение 5 дней способствовало активации участка мозга, ответственного за контроль аппетита, по сравнению с контрольной группой, не употреблявшей орехи.

Ягоды

Ягоды придают не только сладости, но и питательные вещества. Они содержат много клетчатки и антиоксидантов, снижающих риск ожирения. Например, на ½ стакана малины приходится почти 5 граммов клетчатки, а черника – 2 грамма. Употребление свежих фруктов также оказывает положительное влияние на потерю веса.

Одно исследование показало, что включение ежевики в рацион повышает сжигание жира и улучшает чувствительность к инсулину.

Семена чиа

Семена чиа содержат большое количество белка, полезных жиров и клетчатки. Небольшая порция в 2 столовых ложки дает 5 граммов белка и 10 граммов клетчатки, что помогает вам дольше оставаться сытыми. Одно исследование также выявило, что люди, потреблявшие семена чиа вместе с диетой с низким содержанием калорий, потеряли больше веса и уменьшили объем талии по сравнению с теми, кто не употреблял семена чиа.

Это исследование демонстрирует, что включение семян чиа в сбалансированную диету может помочь добиться более быстрых результатов в похудении.

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