Идеальное время для ежедневных упражнений: о чем говорит наука

Лучшее время для тренировок - это то, когда вы сможете заниматься. Однако, некоторые исследования указывают, что для мужчин, особенно тем, кто может иметь риск диабета 2 типа, физические нагрузки в определенное время суток могут значительно улучшить метаболизм и физиологические реакции организма.

В частности, тренировки утром или днем могут быть более эффективными для здоровья, чем в любое другое время суток. Какие преимущества для тренировки в это время и что произойдёт, если выполнять упражнения регулярно, рассказали в Eat This, Not That.

Исследование показало, что время физических упражнений может влиять на их эффективность в борьбе с диабетом. Ученые сравнили тренировки мужчин утром и днем, и выяснили, что упражнения после обеда имели лучшие результаты. Поэтому, если вы хотите улучшить контроль над уровнем сахара, попробуйте заниматься физической активностью после обеда с 15:00 до 18:00.

Также, послеобеденные физические упражнения могут улучшить усвоение пищи, положительно влиять на сон и общее состояние здоровья. Об этом свидетельствуют исследования, подтверждающие важность упражнений для поддержания циркадного ритма, который контролирует процессы в организме, от сна до метаболизма.

Таким образом, для достижения наилучших спортивных результатов важно учитывать циркадный ритм организма. Поздно днем или вечером - это период, когда концентрация, сила, гибкость и реакция достигают максимального уровня. Это окно производительности наблюдается из-за эволюционного механизма, который помогал нашим предкам быть энергичными в конце дня для поиска пищи и других важных дел.

Исследования также показывают, что это время суток является оптимальным для метаболизма и похудения. К тому же согласно последним научным данным, олимпийские рекорды часто устанавливаются именно вечером, поскольку благодаря естественному циклу, организм испытывает приток энергии именно в этот период.

