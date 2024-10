Утренняя тренировка для потери веса: упражнения на полу, которые можно выполнять дома

Утренние тренировки - это эффективный способ ускорить похудение, особенно если вы занимаетесь натощак. Они могут помочь повысить метаболизм и сжечь больше калорий в течение всего дня.

Видео дня

Кроме того, упражнения, которые можно выполнять на полу задействуют мышцы всего тела и способствуют более быстрой потере веса. Начните свой день с тренировки от Eat This, Not That, чтобы повысить активность и поддерживать здоровый контроль веса.

Берпи

Такое упражнение сочетает силовую нагрузку с кардио, благодаря чему привлекаются все основные группы мышц и повышается пульс. Такое сочетание лучше сжигает лишний жир, что делает это упражнение эффективным для всего тела. Выполните берпи, начав с приседания, переходящего в планку. Далее следует отжимание и резкий подъем в прыжке. Выполняйте 3 подхода по 10-20 повторений с паузой между ними до 1 минуты.

Альпинисты

Добавьте это упражнение в утреннюю тренировку, чтобы укрепить корпус, руки и ноги. Начните с позиции планки, поочередно подтягивайте колени к груди, двигаясь как можно быстрее. Выполняйте движение без перерыва в течение 30-60 секунд, до трех раундов, с паузой между ними до 1 минуты. Это на весь день повысит вашу выносливость и ускорит метаболизм.

Асана "Собака мордой вниз"

Эта поза из йоги растягивает подколенные сухожилия, плечи и спину, укрепляя руки и ноги. А также, упражнение улучшает кровообращение, улучшая работу мозга. Начните с позиции отжимания, поднимая бедра к потолку и вытягивая руки вперед. Сделайте 3 раунда по 5-10 повторений, отдыхая 45 секунд между подходами.

Поднятие ног

Для укрепления кора и нижней части живота делайте подъемы ног, лежа на спине с прямыми ногами. Поднимайте ноги до угла 90 градусов и медленно опускайте, не касаясь пола, удерживая поясницу на полу. С каждым подходом старайтесь опускать ноги ближе к земле. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений, отдыхая 45 секунд между ними.

Планка

Планка - это простое упражнение для укрепления мышц пресса, спины и плеч, которое также помогает потерять вес и улучшить осанку. Чтобы выполнить упражнение правильно, станьте в позицию для отжиманий, опустите локти на пол, держите тело прямо от плеч до лодыжек и напрягите мышцы живота. Удерживайте позицию 30-60 секунд, выполните 3 подхода с отдыхом до 60 секунд.

Супермены

Упражнение "Супермен" укрепляет спину, ягодицы и плечи, повышая стабильность позвоночника. Для его выполнения лягте лицом вниз, вытянув руки вперед и поднимите руки, грудь и ноги от земли. Задержитесь в этом положении на 5 секунд и медленно опуститесь. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений с 60 секундами отдыха.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения ускоряют похудение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.