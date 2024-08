5 самых эффективных упражнений, уменьшающих талию в 40 лет

В возрасте 40 лет метаболизм замедляется, а потеря мышечной массы может способствовать набору веса. Хотя потеря жира на животе и подтяжка талии может быть сложным процессом в этом возрасте, однако включение физических упражнений в ваш распорядок и соблюдение здорового сна помогут вам достичь существенных результатов.

Чтобы уменьшить объем талии, важно сочетать здоровое питание, ежедневные шаги и силовые тренировки, охватывающие все группы мышц. Попробуйте 5 комплексных упражнений с гантелями от Eat This, Not That!, которые помогут запустить метаболизм и эффективно сжигать излишний жир.

Выпады с гантелями и жим

Начните упражнение, держа гантели перед плечами. Сделайте шаг назад одной ногой, пока колено не коснется земли, поднимите гантели вверх, а затем вернитесь в исходную позицию. Выполните по 6 повторений на каждую ногу по 3-4 подхода.

Планка с гантельными рядами

Станьте в позу для отжиманий и возьмите по одной гантели в каждую руку. Поднимите одну гантель к бедру, затем поднимите ее вверх к потолку и поверните обратно. Сделайте 3-4 подхода по 6-8 повторений в каждую сторону.

Лыжи с гантелями и ушибами

Держите гантели по бокам и отведите их назад, делая мах бедрами. Толкните гантели вперед, затем подтяните их обратно к себе, выпрямите руки в стороны и повторите упражнение. Сделайте 3-4 подхода по 15 повторений.

Боковой выпад с гантелями

Начните боковые выпады с гантелями, держа их в руках и расставив ноги на ширине плеч. Шагайте в сторону, отводя бедра назад и растягивая внутреннюю часть бедра. Вернитесь в исходное положение, затем повторите для другой ноги. Выполните 3-4 подхода по 8 повторений на каждую ногу.

Тяга гантели от груди и подъем ног

Чтобы уменьшить талию в 40 лет, попробуйте тягу с гантелями с одновременным подъемом ног. Лежа на спине, держите гантель перед собой и вытяните ноги. Опустите ноги до пола и поднимите их назад, тянув гантель за голову. Выполните 3-4 подхода по 8-10 повторений.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какое упражнение поможет укрепить тело.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.