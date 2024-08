Лучшее упражнение для изменения тела: что следует делать для похудения

Если вы только начинаете свой путь к похудению, вы можете быть несколько растерянными из-за большого выбора упражнений и тренировочных программ. Это может быть йога, пилатес, танцы или тренировки на выносливость могут помочь улучшить выносливость, способную придавать реальный результат.

Однако если ваша цель – улучшить общую физическую форму, важно выбирать именно ту активность, которая вам нравится и придерживаться плана тренировок. В Eat This Not That поделились исследованием, которое поможет определить, какой подход может помочь улучшить тело и самочувствие.

Силовые тренировки

Наращивание мышечной массы через силовые тренировки является ключом к трансформации тела. Хотя кардиотренировки не меняют тип вашей фигуры, однако упражнения с весами могут сделать вас меньше. Для получения наилучших результатов сосредоточьтесь на тренировках с сопротивлением.

Влияние тяжелой атлетики на ожирение

Новые данные по июньскому выпуску PLOS Medicine свидетельствуют о том, что регулярные тренировки с тяжелой атлетикой снижают риск ожирения на 20-30%. Результаты показали, что даже 1-2 часа тренировок в неделю эффективно снижают этот риск, независимо от возраста и пола. Таким образом, вам не нужно включать дополнительные тренировки для профилактики ожирения.

Мышечные клетки и жировые клетки

Тренировки с отягощениями способствуют взаимодействию мышечных и жировых клеток, что активирует процесс сжигания жира. Таким образом, когда мышечные клетки высвобождают генетический материал, жировые клетки используют его для запуска липолиза. Это подчеркивает важность поддержания мышечной массы для метаболического здоровья, поскольку сильные мышцы помогают улучшить общий состав тела.

Лучшие силовые тренировки

Для смены форм и веса важно сочетать эффективные тренировки с правильным питанием. Это поможет улучшить здоровье и физическую форму, поэтому нельзя пренебрегать ни одним из этих элементов.

